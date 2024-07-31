Malatyaspor kararını verdi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda eski başkan Mehmet Büyükekşi'nin yerine seçilen İbrahim Ethem Haciosmanoğlu ve yeni yönetimi, Yeni Malatyaspor ile iletişime geçerek takımın lige katılmasını ve fikstürü bozmak istemediklerini iletmişti. TFF, bu kararı resmileştirerek Yeni Malatyaspor'u fikstüre ekledi.

Kulübün şu anki şartlar altında lige katılmasının imkansız olduğunu vurgulayan Altunok, "Yaklaşık iki hafta sonra başlayacak olan liglere bu halde katılmamız mümkün değil. Hem stadyumumuz hem de tesislerimiz hasarlı. Ayrıca transfer tahtamız kapalı olduğu için oynatabileceğimiz oyuncumuz neredeyse yok. Genç ve yetenekli oyuncularımız var, ancak çoğu profesyonel arenada oynama fırsatı bulamadı. Bu sezon ligimizde yapılan transferlerin çoğu Süper Lig seviyesinde ve kalite her geçen gün artıyor. Gençlerimize güveniyoruz, ancak onları bu zorlu lige sokmak hem kulübümüze hem de kariyerlerine olumsuz etki edecektir," dedi.

Altunok, Yeni Malatyaspor'u şehrin ortak paydaşlarıyla birlikte ayağa kaldırabileceklerini ve herkesi kulübün etrafında kenetleyebileceklerini ifade etti. "Geçtiğimiz günlerde Kulüp Başkanımız Adil Gevrek'in başkanlığında gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantısında, mali krizi çözme noktasında somut adımlar atamadık. Bu nedenle bu sezon lige katılmamız mümkün görünmüyor. Başkanımız Adil Gevrek, tüm sorumluluğu üstlenerek takımın ligden çekilmesi kararını aldı. Bu kararın Yeni Malatyaspor'a vereceği zararları ilerleyen günlerde göreceğiz. Bu şehrin en büyük sosyal aktivitesi olan Yeni Malatyaspor'un dibe çakılmasına yüreğimiz el vermiyor. Göreve gelirken kulübü daha iyi bir seviyeye getirmek ümidiyle yola çıkmıştık, ancak eski hataların bedellerini ödemeye devam ediyoruz. Dünya genelinde yaklaşık 4 milyon Malatyalı'nın gözü burada. Herkes somut adımlar atılması gerektiğini söylüyor. Ligin başlamasına iki hafta kaldı. Bursaspor ve Erzurumspor gibi kulüplerin kısa sürede büyük bağışlar topladığına şahit olduk. Biz göreve geldiğimizden beri bu işi yapmadık. İş insanlarımız, bazı şeyler değişmediği sürece yardımcı olamayacaklarını ifade ediyorlar. Yeni Malatyaspor bir inat uğruna yok olma yolunda. Ancak ben, bu şehrin tüm paydaşlarıyla bu takımı kurtarabileceğimize inanıyorum. Siyasilerimiz, iş insanlarımız ve taraftarlarımızla bir olursak bu işi çözebiliriz. Şu kısa süre içerisinde bazı şeyler değişmeli, yoksa bir daha şansımız olmayabilir," dedi.