Edinilen bilgiye göre, büyük bir domuz sürüsü Nurettin köyü çevresinde ortaya çıktı. Bölgede ilk kez bu kadar kalabalık bir sürüyle karşılaşan vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sürüyle yol üzerinde karşılaşan sürücüler araçlarını durdurmak zorunda kalırken, kısa süreli panik yaşandı.

Bölge sakinleri, son yıllarda yaban domuzu sightings'larının sıklaştığını ancak Malazgirt'te şimdiye dek bu büyüklükte bir sürünün görülmediğini belirttiler.

Özellikle akşam saatlerinde aktif olan sürülerin, trafik güvenliğini tehdit ettiği gibi tarım arazilerine de zarar verdiği vurgulanarak risklere dikkat çekildi.