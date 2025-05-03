Malazgirt ve İznik’te rövanş mı alınacak?

Papa Franciscus, 2014 yılında, Fener Rum Patrikhanesi ve Ayasofya'yı ziyaret etmişti.

Bartholomeos ve Franciscus’un ortak bildirisinde, “Hristiyanların olmadığı bir Orta Doğu’ya razı olamayız” ifadesi kullanılmış ve “Başta Katolik ve Ortodokslar olmak üzere bütün Hristiyanların birliğine yönelik gayretleri yoğunlaştırma yönündeki kararlılık” vurgulanmıştı.

Bu açıklamaları, “Papa ve Patrik de BOP eş başkanı mı?” diye yorumlamıştım.

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Papa Franciscus, ölmeden dört yıl önce, 2021 yılında Erbil'i ziyaret etmiş ve bölgesel yönetimin bastırdığı hatıra pulunda Papa'nın resmi ile birlikte yayınlanan haritada, Türkiye'nin güneydoğusu “Büyük Kürdistan” toprakları içerisinde gösterilmişti.

Papa'nın hatıra pulunda yayınlanan Büyük Kürdistan haritası, yıllar önce Barzani'nin partisi KDP'nin internet sitesinde yayınlanmıştı.

Dönemin ABD Ankara Büyükelçisi Pearson ise “Erzurum'dan Bağdat'a kadar uzanan bölge tek bir ekonomik bölge olacaktır" diye mesaj yayınlamıştı! Barzani sitesinde de “Bu bölge aynı zamanda tek bir siyasi bölge haline gelecek, kuzeydeki işgalci TSK bu topraklardan çekilecektir” yorumu yapılmıştı!

Dışişleri Bakanı iken Ahmet Davutoğlu, 2009'un Ağustos ayında, Irak ve Suriye gezisine çıkmadan önce “İki ülke arasında güçlü bir stratejik iş birliğinin ortaya çıkması, ortak bölge olan Mezopotamya Havzası ve Orta Doğu'yu refah ve istikrar alanı haline dönüştürecektir. Bu bizim vizyonumuzdur” demişti.

Terörist başı Abdullah Öcalan da bu ziyaret sırasında “Ben yol haritamda Orta Doğu'daki demokratik çözümleri belirtirken Dicle-Fırat Havzası Demokratik Konfederalizmi önermiştim. Davutoğlu şimdi bunun görüşmelerini yapıyor Irak ve Suriye'yle.” diye açıklama yapmıştı!

Papa'nın sebebi ziyareti de buydu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Papa’nın Irak’ın kuzeyini ziyareti hatırına basılan pulda, sözde Kürdistan haritasının resmedilmesi üzerinden hiç kimse bize parmak sallayamaz. O zelil harita zaten ayaklarımızın altındadır. Bölücülerle ve teröristlerle aynı kareye giren ve ittifak kuranlar ise zillettir" demişti.

Aynı Bahçeli, 16 yıl sonra, PKK’yı feshetmek kaydıyla Abdullah Öcalan’ı Meclis’te konuşma yapmaya çağırdı sonra da fesih için 4 Mayıs tarihini ve kongrenin toplanma yeri olarak da Muş'un Malazgirt ilçesini önerdi.

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Papa Franciscus, ölmeden önce yaptığı açıklamada “İlk büyük ekümenik konsil olan İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutlamak için oraya, Türkiye'ye gitmeyi düşünüyorum.” demişti.

İznik, Anadolu'da Türklerin ilk başkentidir. Kutalmışoğlu Süleyman Şah, İznik’i 1075 tarihinde fethetmiştir. Birinci Haçlı Seferi’nde 600 bin kişilik Haçlı Ordusu, 1097 Mayıs ayında İznik'i geri almıştır. Orhan Bey zamanında, 1331’de İznik yeniden fethedilmiştir.

Birinci İznik Konsili ise MS 325 yılında İmparator I. Konstantin tarafından toplanmıştır. İznik Konsili'nin ana konusu İsa'nın gerçek Tanrı olup olmadığıydı...

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Malazgirt'te 4 Mayıs'ta PKK Kongresi toplanmak istenmesine karşı, eski özel kuvvetler mensubu Taner Baş, aynı tarihte Malazgirt'te yürüyüş yapacaklarını açıkladı.

Papa gelemeyecek ama Fener Rum Patrikhanesi de İznik'te ekümenik konsil yapacak! Türk Ortodoks Patrikhanesi sözcüsü Selçuk Erenerol, girişime tepki gösterdi ve “Fener Rum Kilisesi’nin, İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümünü gerekçe göstererek İznik’te gerçekleştirmek istediği ekümenik nitelikli siyasi etkinliği kabul etmiyoruz. Bu tür organizasyonlar, dini tarih üzerinden siyasi bir mesaj verme çabasıdır. 1925 yılında aynı etkinlik yapılmak istenmiş, ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün duruşu net olarak anlaşılınca geri çekilmişlerdir. Bugün de bizler aynı kararlılıkla bu girişime karşıyız. Mesele, bu tarihi olayın bir bahane olarak kullanılması ve Fener Rum Kilisesi’nin siyasi pozisyon elde etme çabasıdır. Bu etkinliğe göz yumanlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerini ve milli iradenin hassasiyetini yok saymaktadır. Tezgâhlanan bu siyasi gösteriye karşı, Türk halkını demokratik ve onurlu bir duruş sergilemeye, 10 Mayıs’ta İznik’te buluşmaya çağırıyoruz.” dedi.

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3 Mayıs Türkçüler günü, 4 Mayıs Malazgirt’te PKK kongresi! Sonra da İznik konsili...

Aynı dönemde Malazgirt'te PKK Kongresi, İznik'te ise ekümenik konsil yapılmak istenmesini, Türklerden Malazgirt ve İznik zaferlerinin rövanşını almaya çalışmak olarak görüyorum.