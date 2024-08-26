Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde manidar karikatür. 'Türkiye'nin kapılarını önüne gelene açtı'

Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt zaferinin 953. yıldönümü kutlanıyor. Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan’ın komutanlığında kazanılan büyük zafer sonrası 10 yıl içinde Türkler Anadolu’nun Batı uçlarına kadar geldi.

Muş’un Malazgirt Ovası’nda Bizans İmparatoru Romen Diyojen’e karşı kazanılan büyük zafer Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak görülüyor.

Malazgirt zaferiyle ilgili çizilen bir karikatür sosyal medyada gündem oldu. Karikatürde Sultan Alparslan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılaştırmalı olarak yer aldı.

Sebahattin Demiray’ın çizdiği karikatürde Alparslan için “Anadolu’nun kapılarını Türklere açtı” ifadesi yer alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili ise “Türkiye’nin kapılarını önüne gelene açtı” denildi. Söz konusu karikatürde iktidarın milyonlarca sığınmacı ve kaçağın Türkiye’de bulunmasına seyirci kalmasına gönderme yapıldı.

Söz konusu karikatür sosyal medyada beğeni ve paylaşımlar aldı.