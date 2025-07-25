Malazgirt’te etkili olan fırtına ev ve ahırların çatısını uçurdu

Kaynak: İHA
Malazgirt’te etkili olan fırtına ev ve ahırların çatısını uçurdu

Muş'un Malazgirt ilçesinde aniden çıkan fırtına, ev ve ahırların çatısını uçurdu. Köylüler büyük panik yaşarken, samanlar savruldu, yapılar hasar gördü.


Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Mezra köyünde etkili olan şiddetli rüzgar, büyük zarara yol açtı. Fırtına nedeniyle bazı evlerin ve ahırların çatısı uçarken, köyde korku dolu anlar yaşandı.

ml2.jpg

Aniden başlayan ve kısa sürede etkisini artıran rüzgar, yapıların çatılarını yerinden söktü. Ahırların büyük bölümü hasar görürken, köylülerin kışlık hazırlıkları arasında yer alan saman balyaları da savrularak zarar gördü. Olayın ardından köyde maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Son Haberler
Milyonlarca lira değerinde para çekildi! ATM'nin açığını buldular
Milyonlarca lira değerinde para çekildi! ATM'nin açığını buldular
Fenerbahçe'ye sürpriz kaleci adayı
Fenerbahçe'ye sürpriz kaleci adayı
Beşiktaş'a gol attı, saldırıya uğradı
Beşiktaş'a gol attı, saldırıya uğradı
Hüsnü Mahalli anlattı: Bölgede çok şey değişecek
Hüsnü Mahalli anlattı: Bölgede çok şey değişecek
Malazgirt’te etkili olan fırtına ev ve ahırların çatısını uçurdu
Malazgirt’te etkili olan fırtına ev ve ahırların çatısını uçurdu