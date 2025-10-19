Malazgirt Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törene; ilçe protokolü, muhtarlar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Malazgirt Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman, muhtarlık müessesesinin Türk demokrasisinde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Başkan Özkahraman, "Muhtarlarımız, devletimiz ile vatandaşlarımız arasında köprü görevi gören en önemli temsilcilerdir. Halkın dertlerine ortak olan, her an ulaşılabilen, mahalle ve köylerimizin sorunlarını birebir takip eden bir görev üstleniyoruz. Bugün, bu önemli görevi fedakârlıkla sürdüren tüm muhtarlarımızın gününü kutlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.



Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.