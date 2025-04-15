O ülkeden İsrail'e pasaport şoku! Ülkeye giremeyecekler

Düzenleme: Kaynak: AA
O ülkeden İsrail'e pasaport şoku! Ülkeye giremeyecekler

Maldivler, Filistin'de devam eden zulme karşı İsrail pasaportlu kişilerin ülkeye girişini yasakladı.

Maldivler'de, İsrail pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklayan yasa yürürlüğe girdi.

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Muizzu, söz konusu yasanın onaylandığını belirterek, "İsrail pasaportu taşıyan kişilerin Maldivler'e girişi yasaklandı" ifadesini kullandı.

KARAR ÜLKENİN DURUŞUNU GÖSTERİYOR

Bu adımın, İsrail'in, Filistin'de devam eden zulmüne karşı ülkenin duruşunu gösterdiğini belirten Muizzu, Maldivler'in Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Maldivler'de, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi için düzenlenen gösterilerin ardından ana muhalefetteki Maldivler Demokratik Partisi (MDP) tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan ve İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engelleyen yasa, parlamentoda oy çokluğuyla kabul edilmişti.

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