Malezya eğitim reformuna hazırlanıyor

Malezya’da erken çocukluk eğitiminin kapsamının genişletilmesi yönünde önemli bir adım atılıyor. Başbakan Anwar İbrahim’in 13. Malezya Kalkınma Planı kapsamında duyurduğu kararla birlikte, beş yaşındaki çocuklar için okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi hedefleniyor. Planın ana amacı, ülke genelindeki eğitim kalitesini artırmak ve çocukların akademik gelişim sürecine daha erken yaşta dahil edilmesini sağlamak.

Ancak bu hedefin uygulamaya geçmeden önce çok yönlü bir değerlendirme sürecinden geçmesi gerektiği vurgulanıyor. Eğitim Bakanı Fadhlina Sidek, bu doğrultuda bakanlığın hem teknik hem de operasyonel boyutlarıyla süreci detaylı olarak incelediğini ve her yönüyle sağlam bir zemine oturtulmadan hayata geçirilmeyeceğini belirtti.

Kota Baru kentinde, Form Altı öğrencileri için düzenlenen Eğitim Yardımı Teslim Töreni’nde konuşan Bakan Fadhlina, “Politika hazır, ancak şu anda bakanlığımız tarafından derinlemesine inceleniyor. Uygulama, ancak tüm bileşenleriyle hazır hale getirildiğinde hayata geçirilecek” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMDE YENİ DÖNEM: ALTYAPI, ÖĞRETMEN VE HAZIRLIK

Bakanlık, yalnızca müfredat değil, aynı zamanda öğretmen ihtiyacı, okul altyapıları ve ilgili tüm paydaşların hazırlık düzeyini de değerlendirmeye aldı. Eğitim Bakanlığı, bu yeni sistemin toplumda nasıl bir karşılık bulacağını da gözeterek, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla özel bir basın bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Bakan Fadhlina'nın açıklamaları, ülke gündeminde geniş yankı uyandırırken; eğitim uzmanları, okul öncesi zorunlu eğitimin yalnızca çocukların bilişsel gelişimini değil, aynı zamanda uzun vadeli başarılarını da olumlu yönde etkileyebileceği görüşünde.

Beş yaşta zorunlu eğitime geçiş planı, Malezya’daki eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. Ancak bu adımın başarıya ulaşması için, sadece yasal düzenlemeler değil, aynı zamanda toplumsal bilinç ve altyapısal destek de kritik önem taşıyor.