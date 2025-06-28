Malezya halkı yolsuzlukla mücadele için sokağa indi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Malezya halkı yolsuzlukla mücadele için sokağa indi

Malezya'da sivil toplum kuruluşları ve öğrenci birliklerinden oluşan bir grup, yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla kapsamlı hukuki reformlar talep etti.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da toplanan bir oluşum, yüzlerce destekçisiyle Dataran Merdeka'ya yürüyerek yolsuzlukla mücadeledeki kararlılığını gösterdi. Şehir merkezinden başlayan yürüyüşe katılanlar, üzerinde yolsuzluk karşıtı mesajlar bulunan pankartlar taşıdı.

Protestocular, başsavcılık ile savcılık makamlarının derhal ayrılması, Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'na anayasal statü tanınması ve başkanının görev süresine sınırlama getirilmesi gibi önemli taleplerde bulundu. Ayrıca, siyasi finansmanda şeffaflığı artırmak ve kamu fonu skandallarını önlemek adına Siyasi Finansman Yasası'nın çıkarılması gerektiğini vurguladılar. Geçtiğimiz dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandıran Teoh Beng Hock davasının akıbeti hakkında da hükümetten açıklama istendi. Eylem sırasında kısa süreli tansiyon yükselirken, polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

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