Malezya ihracatta ters köşe yaptı

Malezya'nın 2025 Mayıs ayı ihracatı, yıllık bazda yüzde 1,1 azalarak 126,6 milyar ringgite geriledi. Ekonomistler ihracatta yüzde 8,9'luk bir artış bekliyordu. Bu düşüş, son sekiz ayın ilk gerilemesi olarak kayda geçti. Çin, Japonya ve Singapur'a yapılan satışlar azaldı, ancak ABD’ye yapılan ihracat yüzde 16,1 oranında arttı. Özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz ve ham petrol sevkiyatlarındaki büyük gerileme madencilik sektörünü yüzde 23,6 küçülttü. İmalat sektörü de yüzde 0,3 düşüş yaşadı. Tarımsal ürünlerde ise palmiye yağı önderliğinde yüzde 8,3’lük artış görüldü.

İthalat tarafında tablo daha farklıydı. İthalat yüzde 6,6 artarak 125,9 milyar ringgite ulaştı ancak piyasa beklentisi olan yüzde 13,8'in oldukça altında kaldı. Sermaye mallarındaki yüzde 63,7'lik artış dikkat çekerken, tüketim ve ara malları ithalatında gerileme yaşandı.

Malezya İstatistik Dairesi'ne göre Mayıs ayı dış ticaret fazlası yalnızca 0,8 milyar ringgit oldu. Bu, 2020 Nisan'ından bu yana en düşük seviye olarak kayda geçti.