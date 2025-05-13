Malezya perakende satışlarında olumlu seyir hakim

Malezya İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin perakende satışları 2025 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 arttı. Bu oran, Şubat ayındaki yüzde 5,7’lik revize edilen artışın üzerinde gerçekleşti. Yükseliş, özellikle gıda, içecek ve tütün ürünleri ile otomotiv yakıtı ve pazarlarda yapılan ticaret kalemlerindeki güçlü performanstan kaynaklandı.

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GIDA VE YAKIT SATIŞLARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Mart ayında gıda, içecek ve tütün ürünleri satışları yıllık bazda yüzde 8,1 oranında artarken, bu oran Şubat ayında yüzde 6,4 seviyesindeydi. Otomotiv yakıtı satışlarındaki artış ise yüzde 7,9 ile Şubat ayındaki yüzde 6,2’lik artışın üzerine çıktı. Öte yandan, uzmanlaşmamış mağazalardaki satışlar yüzde 6,5 artarken, ev eşyası kategorisindeki yükseliş yüzde 5,8 olarak kaydedildi.

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PAZAR TİCARETİNDE ÇİFT HANELİ BÜYÜME

Seyyar tezgahlar ve pazarlarda gerçekleştirilen ticarette ise dikkat çekici bir artış yaşandı. Bu alandaki büyüme yüzde 10’a ulaşarak Şubat ayındaki yüzde 7,6’lık seviyeyi geride bıraktı. Diğer ürün satışlarında ise yüzde 7,3’lük bir artış gözlemlendi.

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2025’İN İLK ÇEYREĞİNDE GENEL ARTIŞ YÜZDE 5,2

Malezya perakende satışları 2025 yılının ilk çeyreğinde genel olarak yüzde 5,2 oranında arttı. Aylık bazda ise mart ayında satışlar yüzde 2,9 oranında yükselerek Şubat’taki yüzde 1,6’lık revize edilen artışı geride bıraktı. Toptan ticaret büyümesi hafif gerileyerek yüzde 5,7’ye düşerken, araç ticaretindeki artış da yüzde 2,3 oldu.