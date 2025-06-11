Malezya sanayi üretimi ivme kaybetti

Malezya İstatistik Departmanı'nın açıkladığı verilere göre, ülkenin sanayi üretimi 2025 Nisan ayında bir önceki yıla göre %2,7 oranında arttı. Ancak bu oran, mart ayında kaydedilen ve son üç ayın en yüksek seviyesi olan %3,2'lik büyümenin gerisinde kaldı. Bu yavaşlamanın temel nedeni, madencilik ve taş ocakçılığı faaliyetlerindeki ciddi daralma oldu. Mart ayında %1,9 büyüme gösteren bu sektör, nisan ayında %6,3'lük bir düşüş yaşadı.

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İMALAT SEKTÖRÜ LOKOMOTİF GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR

Madencilikteki düşüşe rağmen, imalat sektörü güçlü performansıyla dikkat çekti. İmalat sanayi, mart ayındaki %4,0'lık büyümesini nisan ayında %5,6'ya yükselterek genel yavaşlamayı kısmen dengeledi. Elektrik üretimindeki düşüşün de mart ayındaki %2,2'den nisan ayında %1,6'ya gerileyerek daha ılımlı seyretmesi, toplam üretimdeki düşüşün daha sert olmasını engelledi. İmalat sektöründeki bu ivmelenme özellikle gıda, içecek ve tütün ürünleri %11,6, elektrikli ve elektronik ürünler %9,9, metalik olmayan mineraller, temel metal ve mamul metal ürünler %5,1 ile ahşap, mobilya, kağıt ürünleri ve matbaacılık %3,9 gibi alt sektörlerdeki güçlü üretim artışlarından kaynaklandı.

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YILIN İLK DÖRT AYINDA GENEL GÖRÜNÜM

2025 yılının ilk dört ayında Malezya'nın sanayi üretimi %2,4 oranında artış gösterdi. Ancak bu rakam, 2024 yılının aynı dönemindeki %3,6'lık kazancın altında kaldı. Mevsimsellikten arındırılmış aylık bazda ise sanayi üretimi, mart ayındaki %1,8'lik yükselişin ardından nisan ayında %0,2 oranında düşüş yaşadı. Bu veriler, Malezya ekonomisinin küresel ticaret koşulları ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gösteriyor. Analistler, bu yavaşlamanın önümüzdeki dönemde Malezya ekonomisi üzerindeki etkilerini yakından izlemeye devam edecek.