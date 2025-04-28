Malezya üretici fiyatları 4 ay sonra geriledi

Malezya'da üretici fiyatları Mart 2025 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 oranında geriledi. Şubat ayında kaydedilen yüzde 0,3’lük artışın ardından gelen bu düşüş, Kasım 2024'ten bu yana kaydedilen ilk gerileme olmasıyla öne çıktı. Uzmanlar, bu düşüşün önümüzdeki aylarda tüketici fiyatları üzerinde de etkili olabileceğini değerlendiriyor.

Üretici fiyatlarındaki bu değişim, özellikle ülkenin sanayi üretiminde ve enerji sektöründe yaşanan dalgalanmaların bir sonucu olarak değerlendirildi.

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MADENCİLİK SEKTÖRÜ DARALDI

Söz konusu düşüşte madencilik sektörü başı çekti. Mart ayında madencilik sektörü üretimi yıllık bazda yüzde 15 oranında geriledi. Şubat 2025 döneminde bu sektördeki düşüş yüzde 9,7 seviyesindeydi.

Özellikle doğal gaz üretimi yüzde 16,2 oranında, ham petrol çıkarımı ise yüzde 14,5 oranında azaldı. Küresel enerji fiyatlarındaki oynaklık ve talep daralması, Malezya’nın madencilik sektörünü önemli ölçüde etkiledi.

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İMALAT SANAYİİ DE GERİLEMEDEN ETKİLENDİ

Madencilikle birlikte imalat sektörü de zayıf bir performans gösterdi. Şubat ayında yüzde 0,3 düşen imalat üretimi, Mart ayında düşüşünü hızlandırarak yüzde 1,8'e ulaştı. Özellikle kok kömürü ve rafine petrol ürünleri üretiminde yüzde 16,2'lik ciddi bir azalma kaydedildi.

Ayrıca bilgisayar, elektronik ve optik ürünler üretimi de yüzde 5,1 oranında geriledi. Teknoloji sektöründeki küresel talep yavaşlaması, Malezya’daki elektronik üretimi üzerinde baskı yarattı. Ülke ekonomisinin önemli bir ihracat kalemi olan elektronik ürünlerdeki bu düşüş, dış ticaret dengesi üzerinde de etkili olabilir.

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ENERJİ VE SU TEMİNİNDE KÜÇÜLME SÜRÜYOR

Elektrik ve gaz temini sektörü de Mart ayında küçülmeye devam etti. Şubat ayında yüzde 0,3 oranında küçülen sektör, Mart ayında yüzde 0,5 daralma gösterdi. Bu durum, hem üretim maliyetlerinde artış beklentilerini azaltırken hem de enerji talebindeki zayıflığın sürdüğünü gösterdi.

Öte yandan su temini sektöründeki büyüme hızı da yavaşladı. Şubat ayında yüzde 2,9 büyüyen su sektörü, Mart ayında yalnızca yüzde 0,7’lik bir artış kaydetti.

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TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIKTA YAVAŞLAMA

Mart 2025 döneminde tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinde de büyüme hızında belirgin bir yavaşlama görüldü. Şubat ayında yüzde 15,2 gibi güçlü bir büyüme kaydeden bu sektör, Mart ayında yüzde 9 büyüyerek hız kesti.

Bu yavaşlama, özellikle palmiye yağı ve balıkçılık ürünlerindeki fiyat dalgalanmalarına bağlanıyor. Küresel gıda piyasalarındaki belirsizlikler, Malezya'nın tarımsal üretim ve ihracat dengelerinde etkili olmaya devam ediyor.

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AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ

Üretici fiyat endeksine aylık bazda bakıldığında, Şubat ayında yüzde 0,1 oranında artış yaşanmışken Mart ayında yüzde 0,6 oranında bir düşüş gerçekleşti. Bu aylık düşüş, Malezya'da üretim sektörlerinde kısa vadede toparlanmanın sınırlı olabileceğine işaret ediyor.

Özellikle iç talepteki zayıflama ve küresel ekonomik belirsizlikler, üreticilerin fiyatlarını daha temkinli belirlemesine yol açıyor. Malezya Merkez Bankası'nın, ekonomik büyümeyi desteklemek adına faiz politikalarında nasıl bir adım atacağı ise merakla bekleniyor.

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GELECEK BEKLENTİLERİ

Analistler, Malezya'da üretici fiyatlarındaki düşüşün önümüzdeki aylarda tüketici enflasyonunu da hafifletebileceğini belirtiyor. Ancak madencilik ve imalat gibi kilit sektörlerde toparlanma sağlanmadan genel ekonomik büyümenin ivme kazanması zor görünüyor.

Özellikle Çin ve Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük ekonomilerdeki talep gelişmeleri, Malezya'nın üretim ve ihracat performansı üzerinde belirleyici olmaya devam edecek. Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın da Malezya'nın enerji ihracatı gelirlerini doğrudan etkilemesi bekleniyor.