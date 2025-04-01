Malezya’da doğalgaz boru hattı bomba gibi patladı! Gökyüzünden alev bulutları oluştu: 112 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Malezya'nın Selangor eyaletine bağlı Putra Heights bölgesinde doğalgaz boru hattında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonrasında yangın çıktı ve çevredeki evlerle araçlara sıçradı. İlk belirlemelere göre 112 kişi yaralandı, 49 evde hasar oluştu.

Malezya'nın Selangor eyaletinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgeden geçen doğalgaz boru hattının patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 112 kişi yaralandı.

Malezya'nın Selangor eyaletine bağlı Putra Heights bölgesinde yerel saatle 08.10'da şiddetli patlama meydana geldi. Yerleşim alanlarına yakın bir bölgeden geçen doğal gaz boru hattındaki patlamanın ardından başlayan ve saatlerce süren yangın çevredeki ev ve araçlara sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bölgede yaşayanları tahliye çalışması başlatırken, ilk belirlemelere göre 112 kişinin yaralandığı ve 49 hanenin hasar gördüğü bildirildi. Selangor eyalet yetkilileri, Putra Heights Camisi'nin acil durum merkezi ilan edildiğini açıkladı.

Patlama anına ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gökyüzünde alev bulutları oluştuğu görüldü.

Selangor İtfaiye ve Kurtarma Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, patlamanın ardından boru hattına gaz akışının kesildiği ancak içeride biriken gaz nedeniyle yangının bir süre kontrollü olarak devam ettiği bildirildi.

Patlamanın Malezya ulusal petrol şirketi Petronas'a ait bir doğal gaz boru hattında meydana geldiği tespit edildi. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Malezya’da doğalgaz boru hattı bomba gibi patladı! Gökyüzünden alev bulutları oluştu: 112 kişi yaralandı

Malezya’da doğalgaz boru hattı bomba gibi patladı! Gökyüzünden alev bulutları oluştu: 112 kişi yaralandı

Malezya’da doğalgaz boru hattı bomba gibi patladı! Gökyüzünden alev bulutları oluştu: 112 kişi yaralandı

Malezya’da doğalgaz boru hattı bomba gibi patladı! Gökyüzünden alev bulutları oluştu: 112 kişi yaralandı

Malezya’da doğalgaz boru hattı bomba gibi patladı! Gökyüzünden alev bulutları oluştu: 112 kişi yaralandı

Malezya’da doğalgaz boru hattı bomba gibi patladı! Gökyüzünden alev bulutları oluştu: 112 kişi yaralandı

Malezya’da doğalgaz boru hattı bomba gibi patladı! Gökyüzünden alev bulutları oluştu: 112 kişi yaralandı

Malezya’da doğalgaz boru hattı bomba gibi patladı! Gökyüzünden alev bulutları oluştu: 112 kişi yaralandı

Malezya’da doğalgaz boru hattı bomba gibi patladı! Gökyüzünden alev bulutları oluştu: 112 kişi yaralandı

Malezya’da doğalgaz boru hattı bomba gibi patladı! Gökyüzünden alev bulutları oluştu: 112 kişi yaralandı

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