Malezya’da eşcinsel partiye baskın: 20 kişi göz altına alındı

Malezya’nın kuzeydoğusundaki Kelantan eyaletinde, haziran ayında gerçekleşen gece yarısı polis operasyonunda 20 erkek gözaltına alındı. Eyalet başkenti Kota Bharu’daki kiralık bir evde düzenlenen partinin, halktan gelen ihbar ve yapılan teknik takip sonrasında hedef alındığı bildirildi. Kelantan Eyalet Polis Şefi Mohd Yusoff Mamat, operasyon sonrası yaptığı açıklamada, “Sorgulamalarda bu kişilerin eşcinsel bir grubun üyesi olduklarını kabul ettiklerini” belirtti.

Malezya’da eşcinsellik suç sayılıyor ve bu tür topluluklara karşı uygulanan baskılar insan hakları örgütleri tarafından yakından izleniyor. Uluslararası Af Örgütü ve Justice for Sisters gibi kuruluşlar, ülkede LGBTQ içeriklerinin yaygın şekilde sansürlendiğini ve 2020’den bu yana yasaklanan yayınların neredeyse yarısını bu içeriklerin oluşturduğunu vurguluyor.

DELİL BULUNAMADI, AMA TAKİP SÜRECEK

Polis, gözaltına alınanların bulunduğu mekânda prezervatifler ve HIV ilaçları bulduğunu, ancak cinsel ilişki yaşandığına dair doğrudan bir kanıt elde edemediklerini açıkladı. Gözaltına alınan kişilerden üçü, cep telefonlarında eşcinselliğe yönelik pornografik içerik bulundurdukları gerekçesiyle yasal işlemle karşı karşıya kaldı. Diğer 17 kişi ise hakkında dava açılamadı, zira Malezya yasalarında delil olmadan bu tür durumlarda cezai süreç başlatmak mümkün değil.

Yusoff Mamat ayrıca, “Bu tür davranışlardan endişe duyuyoruz. Eşcinsel grupların hareketlerini izlemeye devam edeceğiz” diyerek, benzer oluşumlara karşı operasyonların süreceğinin sinyalini verdi.

ÇİFTE HUKUK SİSTEMİ VE ARTAN BASKILAR

Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Malezya’da, sivil hukukla birlikte Müslümanlar için İslam şeriatı da uygulanıyor. Bu ikili hukuk yapısı içinde eşcinsellik suç kapsamına giriyor ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor. Ülkede zaman zaman yüksek profilli olaylar da yaşanıyor. Örneğin 2023 yılında, İngiliz müzik grubu The 1975’in solistinin sahnede grup arkadaşını öpmesi nedeniyle bir müzik festivali iptal edilmişti. 2018’de ise lezbiyen ilişki girişiminde bulundukları iddiasıyla iki kadın mahkemede kamusal şekilde kırbaçlanmıştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, Malezya’daki bu gidişatın endişe verici olduğunu ve temel özgürlüklerin her geçen yıl daha fazla kısıtlandığını dile getiriyor. Ancak hükümet cephesi, halkın inanç değerlerine uygun hareket ettiklerini ve toplumsal yapıyı koruma amacında olduklarını savunuyor.