﻿Malezya'da genel seçim: Oy kullanma işlemi başladı

Malezya'da parlamentodaki 222 sandalye için yarışan siyasi parti ve koalisyonlar, özellikle ilk kez oy kullanacak gençlerin desteğini alarak muson mevsiminde yapılan "baskın erken seçimleri" avantaja çevirmek istiyor.

33 milyonluk Malezya'da toplam 21 milyon 173 bin 638 kayıtlı seçmenin oy kullanacağı seçimler, iktidardaki konumunu korumaya çalışan Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) liderliğindeki Ulusal Cephe (BN), farklı etnik adaylarıyla çoğulcu bir çizgide ilerleyen Umut İttifakı (PH) ve Malay milliyetçisi Ulusal İttifak (PN) arasında şimdiye kadarki en hararetli çekişmeye sahne oluyor.

Ülke genelindeki oy kullanma işlemi Borneo Adası'ndaki Sabah ve Sarawak eyaletlerinde yerel saatle 07.30'da ve Malezya Yarımadası'nda 08.00'de başladı.

Malezya Seçim Komisyonu, 9 saat olan oy verme süresini 10 saate çıkarırken, seçim sonuçlarının gece geç saatlerde açıklanması bekleniyor.

Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) liderliğindeki BN ve Enver İbrahim liderliğindeki PH koalisyonu arasında kıyasıya bir rekabetin yaşanacağı tahmin edilirken, anket firmaları, hangi koalisyon blokunun ipi göğüsleyeceğini tahmin etmekte zorlanıyor.

Ülke siyasetinin önde gelen isimlerinden Başbakan İsmail Sabri Yakup, Pahang eyaletinin Bera bölgesinde, PH koalisyonunun lideri Enver İbrahim, Perak eyaletindeki Tambun bölgesinde, PN koalisyonu lideri Muhyiddin Yasin, Johor eyaletindeki Pagoh bölgesinde ve iki kez başbakanlık koltuğuna oturan 97 yaşındaki lider Mahathir Muhammed, Kedah eyaletindeki Langkawi bölgesinde yarışıyor.

Öte yandan PN blokunun adayı Malezya Ticaret Bakanı Azmin Ali, Selangor eyaletindeki Gombak SK Klang Gate okulunda oy verdi.

Oy verme işleminin ardından gazetecilere demeç veren Bakan Azmin, meclisteki çoğunluğu elde ederek hükümeti kurmak için en az 112 sandalye kazanmaları gerektiğini söyledi. (AA)