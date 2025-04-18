Malezya'da ihracat patlaması: Ticaret fazlası rekor seviyede

Malezya'nın ihracatı, Mart 2025’te geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6.8 artarak 137.3 milyar ringgit seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, piyasa beklentisi olan yüzde 3.3’lük artışın çok üzerinde gerçekleşti. Böylece ülke, ihracatta üst üste altıncı ay artış kaydetmiş oldu. Bu, aynı zamanda son üç ayın en hızlı büyümesi anlamına geliyor.

İmalat sektörü ihracatının yüzde 8.9 oranında artması, genel performansa önemli katkı sağladı. Elektrik ve elektronik ürünleri yüzde 25.1, makine ve ekipman ihracatı ise yüzde 12.3 büyüdü. Tarım sektörü ihracatı da yüzde 5.4 artışla dikkat çekerken, bu alandaki büyümenin lokomotifi palm yağı ve doğal kauçuk oldu.

MADENCİLİKTE SERT DÜŞÜŞ

Madencilik ihracatı ise genel büyümeye ters yönde etkide bulundu. Bu alanda yüzde 16.6’lık bir düşüş yaşandı. Sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatı yüzde 11 azalırken, ham petrol satışlarında ise dramatik bir düşüş yaşandı. Mart 2025’te ham petrol ihracatı yüzde 43.6 azaldı.

Ülke bazlı ihracat verileri incelendiğinde, ABD’ye yapılan ihracatta yüzde 50.8 gibi dikkat çekici bir artış gözlemlendi. Hong Kong’a ihracat yüzde 25.9, Singapur’a ise yüzde 9.7 oranında arttı. AB ülkelerine yapılan ihracat da yüzde 10.6 artışla güç kazandı. Ancak Çin’e ihracat yüzde 1.3, Japonya’ya ise yüzde 7.9 oranında azaldı.

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TİCARET FAZLASI SON İKİ YILIN EN YÜKSEĞİNDE

Malezya’nın Mart ayındaki ticaret fazlası 24.7 milyar ringgite yükseldi. Bu, Haziran 2023’ten bu yana görülen en yüksek fazla oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam yalnızca 12.7 milyar ringgitti. İhracattaki büyümeye karşın ithalatın düşmesi, fazladaki artışın temel nedeni oldu.

Mart ayında ithalat yüzde 2.8 oranında azalarak 112.59 milyar ringgite düştü. Bu, piyasa beklentisi olan yüzde 2.3’lük artışın aksine ilk kez düşüş gösterdi. Ara malı ithalatı yüzde 0.6, sermaye malları ithalatı ise yüzde 19.2 azaldı. Buna karşılık, tüketim malları ithalatı yüzde 3.6 oranında yükseldi.

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İTHALATTA BELİRSİZLİK: ABD VE AB GERİLEDİ

Sektörel olarak ithalat verilerine bakıldığında, imalat ürünlerinin ithalatı yüzde 2.8 oranında daraldı. Özellikle petrol ürünlerinde yüzde 46.9’luk bir düşüş yaşandı. Madencilik ithalatında ise yüzde 29 gibi çarpıcı bir azalma oldu. Tarım ürünlerinde ise ithalat yüzde 34.9 oranında artış gösterdi. Palm yağı ithalatı yüzde 164.9, doğal kauçuk ithalatı ise yüzde 15.5 yükseldi.

Ülkelere göre ithalat analizinde ise ABD’den yapılan ithalat yüzde 1.6, AB’den yüzde 1.3 ve Japonya’dan yüzde 8.3 oranında geriledi. Buna karşılık Çin’den ithalat yüzde 10.1, Güney Kore’den yüzde 24.7 ve Vietnam’dan yüzde 16.9 oranında arttı.

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EKONOMİ BÜYÜYOR AMA YAVAŞLIYOR

2025 yılının ilk çeyreğinde Malezya ekonomisi yüzde 4.4 büyüdü. Bu oran, bir önceki çeyrekteki yüzde 5’lik büyümeye göre daha düşük ve son bir yılın en yavaş büyümesi olarak kayıtlara geçti. Hizmetler sektörü yüzde 5.2, inşaat yüzde 14.5, imalat ise yüzde 4.2 büyüdü.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinde ise üretim sert şekilde düşerek yüzde 4.9 küçüldü. Buna karşılık tarım sektörü toparlandı ve yüzde 0.7 büyümeyle pozitif bir sinyal verdi. Ancak 2025’in ilk çeyreğinde ekonomi, çeyrek bazda yüzde 3.7 oranında daraldı.

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41 MİLYAR RİNGGİT TİCARET FAZLASI

Ocak-Mart 2025 döneminde Malezya’nın toplam ihracatı yüzde 4.4 artarak 378.37 milyar ringgite ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 2.8 artışla 337.37 milyar ringgit olarak gerçekleşti. Böylece ülke, yılın ilk çeyreğinde toplam 41 milyar ringgitlik ticaret fazlası verdi.

2024 yılı genelinde ise Malezya’nın toplam ihracatı yüzde 5.7 artarak 1.51 trilyon ringgit seviyesine çıkmıştı. Bu performans, ülkenin dış ticaretteki gücünü sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

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DIŞ TİCARETTE DENGELİ BÜYÜME ARAYIŞI

Malezya, ihracat odaklı büyüme modelini sürdürüyor. Ancak küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve ithalat verilerindeki gerilemeler, dengeli bir ekonomik gelişim için çeşitli önlemlerin alınması gerektiğini gösteriyor. İmalat ve tarım sektörlerindeki güçlenme umut verirken, madencilik ve sermaye malı ithalatındaki düşüş dikkatle izleniyor. Ülke, ticaret politikasında stratejik esneklik sağlayarak hem ihracat gücünü korumayı hem de iç piyasadaki yatırımları desteklemeyi amaçlıyor.