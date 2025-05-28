Malezya’da üretici fiyatları alarm veriyor

Malezya’da üretici fiyatları Nisan 2025’te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 gerileyerek Haziran 2023’ten bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Mart ayında fiyatlar yüzde 1,9 azalmıştı. Bu, arka arkaya ikinci aylık daralma oldu.

Ülkenin İstatistik Dairesi tarafından açıklanan verilere göre düşüşün başlıca nedeni, madencilik sektöründeki yüzde 17,8’lik sert gerileme oldu. Ham petrol fiyatları yüzde 19,8, doğalgaz ise yüzde 11,6 oranında düştü.

İmalat sektörü de yüzde 2,6 küçüldü. Özellikle kok ve rafine petrol ürünleri üretimi yüzde 15,7 azaldı. Elektrik ve gaz arzı da yüzde 0,6 düştü. Buna karşılık, su arzı yüzde 0,9 artarken, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe büyüme yüzde 9’dan yüzde 2,6’ya geriledi.

Aylık bazda ise üretici fiyatları Nisan’da yüzde 1 geriledi.