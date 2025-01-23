Malezya'da yıllık enflasyon oranı açıklandı

Malezya'nın 2024 yılı Aralık ayında açıklanan yıllık enflasyon oranı %1.7 olarak kaydedildi. Bu oran, piyasa beklentilerinin biraz altında kalarak Kasım ayındaki %1.8'lik seviyenin biraz daha gerisinde gerçekleşti. Aralık’taki enflasyon, 2024 yılı boyunca görülen en düşük seviyeyi işaret ediyor. Fiyat artışlarının yavaşlaması, bazı tüketim gruplarında belirgin bir şekilde hissedildi. Özellikle ev eşyası ve bakım hizmetlerinde (0.4% karşısında 0.5%), sağlık harcamalarında (1.1% karşısında 1.2%), eğlence giderlerinde (1.7% karşısında 2.0%), ve çeşitli diğer kalemlerde (3.2% karşısında 3.4%) fiyat artışlarının yavaşladığı gözlendi.

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Bunun yanı sıra, giyim (-0.5% karşısında -0.3%) ve iletişim (-5.4% karşısında -3.9%) gibi kalemlerde fiyatlar daha hızlı bir şekilde düştü. Diğer taraftan, alkollü içecekler (0.8%), konut giderleri (3.2%), ulaşım (0.4%) ve eğitim (1.5%) gibi alanlarda enflasyon oranlarında bir değişiklik yaşanmadı.

Restoran harcamaları ise %2.9'a çıkarak %2.8 olan Kasım oranından bir miktar artış gösterdi. Aralık ayında, gıda fiyatları da son 14 ayın en yüksek artışını yaşadı ve %2.7'lik bir artış kaydedildi.

2024 yılının tamamında yıllık enflasyon %1.8 olarak gerçekleşti. Bu, son iki yılın ardışık düşüşlerini yansıtarak, ülkenin enflasyonla mücadeledeki başarısını gösteriyor. Yıl boyunca, enflasyon oranlarının düşmesi, Malezya'daki ekonomik istikrarın bir göstergesi olarak değerlendirildi.

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Ayrıca, çekirdek tüketici fiyatları, taze gıda ürünleri ve yönetilen maliyetler dışındaki unsurlarla ölçülen enflasyon, 2024 yılı Aralık ayında yıllık %1.6'lık bir artış gösterdi. Bu oran, 2022 yılının Ocak ayından bu yana görülen en düşük seviyeyi işaret ediyor. Aylık bazda ise tüketici fiyatları, Kasım ayındaki %0.1’lik düşüşün ardından, Aralık ayında %0.1 oranında bir artış gösterdi.

Malezya'da 2024 yılı boyunca yaşanan fiyat değişiklikleri, tüketicilerin günlük harcamalarında değişimlere yol açarken, ekonominin genel seyri açısından önemli bir gösterge oluşturuyor.