Malezya'daki sel felaketinde can kaybı 6'ya yükseldi

Malezya’da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi. En büyük hasar, doğudaki Kelantan ve Terengganu eyaletlerinde yaşandı. Yetkililer, 134 binden fazla kişinin 613 barınma merkezine tahliye edildiğini açıkladı. Ayrıca, selin 38 bin hektarlık pirinç tarlasını tahrip ettiği, evlerde büyük hasara yol açtığı ve tren seferlerini aksattığı bildirildi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sel sonrası onarım çalışmalarını hızlandırmak için ek fon ayrıldığını ve bu çalışmaların Aralık ayı ortasında başlayacağını duyurdu.

TAYLAND’DA CAN KAYBI 12’YE YÜKSELDİ

Tayland’ın güney bölgelerinde etkili olan sel felaketinde can kaybı 12’ye ulaştı. Bazı ilçelerde suların çekilmeye başladığı, ancak yüzlerce evin selden etkilendiği ifade edildi. Yerel halk, güvenli bölgelerden evlerine dönmeye çalışıyor.

Malezya ve Tayland’da meydana gelen sel felaketlerinde toplam 27 kişi hayatını kaybetti. Binlerce hektarlık tarım arazisi zarar görürken, 500’den fazla ev sel sularından etkilendi. Güneydoğu Asya’da etkili olan muson yağışlarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.