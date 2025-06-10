Malezyalı bakandan erken seçim açıklaması

Zafrul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gereksiz ara seçimlerin halkın hem zamanını hem de parasını israf ettiğini vurguladı. "Bu durum karar sürecimde yer almadı" dedi.

Senato üyeliği görevinin Aralık 2025'e kadar süreceğini hatırlatan Zafrul, bakanlık görevine ise Başbakan’ın takdiriyle devam ettiğini belirtti. “Hizmet etme amacıyla özel sektörden ayrıldım. Görev verildiği sürece katkı sunmaya hazırım” sözleriyle kamu hizmetine bağlılığını yineledi.

Yakın zamanda hac görevini tamamlayan Zafrul, Umno Başkanı’na, parti yönetimine ve özellikle Kota Raja teşkilatına desteklerinden ötürü teşekkür etti. “Yeni bir ruhla çıktığım bu yolda dualarınızı bekliyorum” dedi.