Malezya'nın 100 yaşındaki eski başbakanı hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Malezya'nın 100 yaşındaki eski başbakanı hastaneye kaldırıldı

Malezya'nın 100 yaşındaki eski Başbakanı Mahathir Mohamad, hafta sonu katıldığı bisiklet etkinliği ve piknik sonrası yorgunluk şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Oğlunun açıklamasına göre ciddi bir sağlık sorunu bulunmuyor.

Malezya’nın 100 yaşına giren eski başbakanı Mahathir Mohamad, hafta sonu düzenlenen kutlama etkinliklerinde bisiklet sürdükten ve açık hava pikniğine katıldıktan sonra yorgunluk nedeniyle Kuala Lumpur’daki Ulusal Kalp Enstitüsü'ne kaldırıldı. Mahathir’in ofisinden yapılan açıklamada, “İstirahatte, ancak akşam saatlerinde eve dönmesini bekliyoruz” denildi.

Kutlamalar, Mahathir’in doğum gününden iki gün sonra, 99 yaşına giren eşi Hasmah Mohd Ali’nin onuruna da gerçekleştirildi. Mahathir'in, etkinliğe kendi kullandığı araçla gittiği ve yaklaşık bir saatlik bisiklet turuna katıldığı bildirildi.

Malay Mail’in aktardığına göre oğlu Mokhzani Mahathir, “Önemli bir sağlık sorunu yok, yalnızca önceki gece yeterince uyumamıştı” diyerek halkı rahatlattı.

Daha önce bypass geçiren ve sık sık hastaneye kaldırılan Mahathir, son olarak Ekim ayında solunum enfeksiyonu nedeniyle tedavi görmüştü.

cover-image-5.png

Son Haberler
Sıcakların kurtarıcısı: Hem serinletiyor hem sağlıklı
Sıcakların kurtarıcısı: Hem serinletiyor hem sağlıklı
O eski hâlinden eser yok şimdi: Jessica Simpson'un mucize dönüşümü
O eski hâlinden eser yok şimdi: Jessica Simpson'un mucize dönüşümü
Konteynerde kar maskeli dehşet! Anne öldü oğlu ölü numarası yaptı: Katil tanıdık çıktı
Konteynerde kar maskeli dehşet! Anne öldü oğlu ölü numarası yaptı: Katil tanıdık çıktı
Emekli nüfusu artarken pastadaki payı düşüyor!
Emekli nüfusu artarken pastadaki payı düşüyor!
Kürt devletinin başına Öcalan iddiası!
Kürt devletinin başına Öcalan iddiası!