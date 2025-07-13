Malezya'nın 100 yaşındaki eski başbakanı hastaneye kaldırıldı

Malezya’nın 100 yaşına giren eski başbakanı Mahathir Mohamad, hafta sonu düzenlenen kutlama etkinliklerinde bisiklet sürdükten ve açık hava pikniğine katıldıktan sonra yorgunluk nedeniyle Kuala Lumpur’daki Ulusal Kalp Enstitüsü'ne kaldırıldı. Mahathir’in ofisinden yapılan açıklamada, “İstirahatte, ancak akşam saatlerinde eve dönmesini bekliyoruz” denildi.

Kutlamalar, Mahathir’in doğum gününden iki gün sonra, 99 yaşına giren eşi Hasmah Mohd Ali’nin onuruna da gerçekleştirildi. Mahathir'in, etkinliğe kendi kullandığı araçla gittiği ve yaklaşık bir saatlik bisiklet turuna katıldığı bildirildi.

Malay Mail’in aktardığına göre oğlu Mokhzani Mahathir, “Önemli bir sağlık sorunu yok, yalnızca önceki gece yeterince uyumamıştı” diyerek halkı rahatlattı.

Daha önce bypass geçiren ve sık sık hastaneye kaldırılan Mahathir, son olarak Ekim ayında solunum enfeksiyonu nedeniyle tedavi görmüştü.