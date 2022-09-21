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Mesut Özil'in ünlü Malezya kulübünde neden istenmediği ortaya çıktı

Malezya Ligi ekiplerinden Johor Darul Ta'zim'in sahibi Tunku İsmail Sultan İbrahim, Medipol Başakşehir'de forma giyen 34 yaşındaki Mesut Özil hakkında flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 17:52
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Malezya'nın ünlü kulübünün başkanı Tunku İsmail Sultan İbrahim'den Mesut Özil için flaş açıklama: Koşmayan oyuncuyu almam

Mesut Özil'in ünlü Malezya kulübünde neden istenmediği ortaya çıktı
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Aynı zamanda Malezya'nın veliaht prensi olan İbrahim, Johor ekibinin Mesut Özil'i alacağı iddialarını reddederek, "Kulübün parasını sahada takım için koşmayacak bir oyuncuya harcamamam gerektiğini düşünüyorum.

Johor'da kimse süperstar olamaz. Bu kulüp, sadece sahada arkadaşları için canını verecek futbolcuları kabul eder.

Mesut Özil, iddiaları nereden çıktı bilmiyorum ancak Sevilla'da forma giyen Papu Gomez'in buraya makul bir ücretle gelme ihtimali varsa, onu getirmek isteriz. Mesut Özil ise hiçbir zaman planlarımızda yer almadı." ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sezon başında Fenerbahçe ile sözleşmesini sonlandırdıktan sonra Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.

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