Malezya'ya giden Arakanlı mülteci teknesinin alabora olması sonucu 17 kişi öldü

Myanmar'dan Malezya'ya geçmeye çalışan mülteci teknesinin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 17 Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
Malezya'ya giden Arakanlı mülteci teknesinin alabora olması sonucu 17 kişi öldü

CNN'in haberine göre, kurtarma ekiplerinin yaptığı açıklamada, Myanmar kıyılarında bulunan cesetlerin 10'unun kadın, 7'sinin erkek Arakanlı Müslüman mülteciye ait olduğu bildirildi.

Açıklamada, kazadan kurtulan 8 kişinin polis merkezine götürüldüğü belirtildi.

Yerel polis ekibinin açıklamasında da Malezya'ya gitmek için yola çıkan, 3 kaptan da dahil 58 kişinin bulunduğu teknenin, Arakan eyaletinin yakınlarında fırtınaya maruz kalarak alabora olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kaybolan 33 kişiye yönelik kurtarma ekiplerinin ve yerel polisin çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından ve Myanmar'dan kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.

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