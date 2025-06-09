Malheiro gidiyor: İşte Trabzonzpor'un kazanacağı para

Kaynak: Haber Merkezi
Malheiro gidiyor: İşte Trabzonzpor'un kazanacağı para

Trabzonspor'da sezonun flaş ismi Pedro Malheiro'ya transfer teklifi geldi. Bordo mavililer Portekiz'den gelen teklifi kabul etti.

Sezon başında Portekiz'in Boavista takımından 2 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan Pedro Malheiro, gösterdiği performansla dikkat çekti.

Bordo mavili formayla bu sezon 33 maçta 6 gol atıp 5 de asist yapan 24 yaşındaki sağ bek için ülkesinden transfer teklifi geldi.

Portekiz'de sezonu şampiyon tamamlayan Sporting Lizbon'dan Trabzonspor'a 7 milyon euro bonservis ve yaklaşık 2 milyon euro bonus içeren resmi teklif geldiği öğrenildi.

Bordo mavililerin teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi.

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