Malheiro gidiyor: İşte Trabzonzpor'un kazanacağı para

Sezon başında Portekiz'in Boavista takımından 2 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan Pedro Malheiro, gösterdiği performansla dikkat çekti.

Bordo mavili formayla bu sezon 33 maçta 6 gol atıp 5 de asist yapan 24 yaşındaki sağ bek için ülkesinden transfer teklifi geldi.

Portekiz'de sezonu şampiyon tamamlayan Sporting Lizbon'dan Trabzonspor'a 7 milyon euro bonservis ve yaklaşık 2 milyon euro bonus içeren resmi teklif geldiği öğrenildi.

Bordo mavililerin teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Trabzonspor'da Malheiro rüzgarı: Banza'dan sonra en golcü