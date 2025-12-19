İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndan Mali Müşavirler operasyonu gerçekleştirdi. Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından, mali suç şebekelerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Türkiye ekonomisinin tanınmış markalarının operasyonda yer aldı. Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı gibi sektöründe öncü 26 şirketin genel merkezlerinde jandarma ekipleri tarafından arama yapılıyor.

Şirketlerin muhasebe kayıtları, dijital materyalleri ve finansal dokümanlarına el konuldu.

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Vergi Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları yöneltiliyor.

Operasyonun en dikkat çeken ayağını ise mali müşavirler oluşturduğu belirtiliyor. Şirketlerin finansal açıklarını kapatmak ve usulsüz işlemleri yasal kılıfa uydurmakla suçlanan çok sayıda mali müşavir gözaltına alındı. 45 kişi için gözaltı kararı bulunuyor.

Ekipler; şüphelilerin ev ve ofislerinde yaptıkları aramalarda çok sayıda sahte fatura ve çift kayıt tutulan doküman ele geçirdi.