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Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkereleri Meclis'ten geçti

TSK'nın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresini bir yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 19:01
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Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkereleri Meclis'ten geçti

Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkereleri Meclis'ten geçti
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birleşmiş Milletler'in (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, daha önce BM Güvenlik Konseyi kararıyla Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) kurulduğu anımsatıldı.

Tezkerede "Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmiştir" denildi.

Tezkerede, TBMM tarafından son olarak 19 Ekim 2021 tarihinde uzatıldığı hatırlatılan TSK'nin görev süresinin, Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren bir yıl uzatılması istendi.

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