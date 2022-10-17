Mali'deki bombalı saldırıda 2 BM askeri öldü

BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'ndan (MINUSMA) yapılan yazılı açıklamada, barış gücü askerlerinin bulunduğu araca bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, bombalı saldırı sonucu iki askerin hayatını kaybettiği, dördünün ise yaralandığı kaydedildi.

Hayatını kaybeden askerlerin kimlikleri açıklanmadı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda, terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ terör örgütünün saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor. (AA)