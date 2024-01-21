Malili gelin ile Türk damat dünya evine girdi

Kaynak: AA
Malili gelin ile Türk damat dünya evine girdi
Rize'li Ramazan Öztürk, Batı Afrika ülkesi Mali'de tanıştığı Dienama Dembele ile evlendi.

42 yaşındaki Ramazan Öztürk, yaklaşık bir yıl önce çalışmak üzere gittiği Mali'de sıra dışı bir aşk hikayesi yaşadı.

Motosikletiyle dolaşırken trafik cezası yiyen Öztürk'e yardımcı olan Dienama Dembele (32) ile aralarında özel bir bağ oluştu. İkilinin tanışmasının ardından birbirlerine sık sık görüşmeye başladılar ve sonunda evlilik kararı aldılar.

Eylül 2023'te Mali'de dünyaevine giren çift, Türkiye'ye dönerek Rize'de yaşamaya karar verdi. Çayeli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu salonunda düzenlenen törenle çiftin nikahı kıyıldı.

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, nikah töreninde şu ifadeleri kullandı: "İki farklı kültür, iki farklı dünya. Ama iki gönül birleşince samanlık seyran olduğu gibi ülkeler de birleşiyor. Damat ve gelini tebrik ediyorum."

Malili gelin, düğününde "Zeynep" adını aldı ve geleneksel horon oynayarak bu özel günü taçlandırdı.

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