Maliye çalışanları Romanya'da sokağa döküldü: Maaş kesintilerine karşı grev tehdidi

Romanya'da Maliye Bakanlığı, Ulusal Mali İdare Ajansı ANAF ve Hazine çalışanları, ek ödeneklerin azaltılmasına karşı Salı günü ikinci kez spontane protestolar düzenledi. Finans Sendikası Sed Lex'e göre yüzlerce çalışan, maaşlarında aylık 800 ila 1.000 dolar arasında kayıp yaşayacaklarını belirterek, artan enerji ve doğal gaz faturaları karşısında bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Protestocular, Digi24'ün yayınladığı görüntülerde Maliye Bakanı Alexandru Nazare'nin ofisine doğru yürürken görüldü. Bakan Nazare, durumu "gerçekten ciddi" olarak nitelendirerek, temsilcileri müzakerelere çağırdı. Ancak çalışanlar, "durumu biz yaratmadık" diyerek, kesintilerden en çok Maliye Bakanlığı'nın etkilendiğini, emniyet, adalet ve ulusal savunma gibi diğer kurumların ise muaf tutulduğunu vurguladı.

Yeni hükümetin ilk işi memur maaşlarını kırpmak oldu

Finans sendikaları, talepleri karşılanmazsa Romanya'yı felç etme tehdidinde bulundu. Sed Lex Başkanı Vasile Marica, "Her gün dışarı çıkabiliriz ya da kimse bizi dinlemezse faaliyeti durdurabiliriz ve o zaman tüm Romanya kilitlenir. Emekli maaşları, maaşlar ve uçakların uçması için para olmayacak" açıklamasını yaptı.

Romanya'da ekonomi fırtına öncesi ilk açıklama

Protestolar, Başbakan Ilie Bolojan'ın bu hafta bütçe dengesini yeniden sağlamak için ek ödeneklerin azaltılmasını da içeren yeni tedbirleri açıklaması beklenirken gerçekleşiyor. Hükümet Pazartesi günü, memurlar için zararlı koşullar ödeneğini 300 dolar brütle sınırlayan ve ek izin günlerini 3 ila 5 güne düşüren acil durum kararnamesini onayladı. Bu önlemlerin, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girerek 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli olacağı belirtildi.