Maliye depremzedenin vergisinin peşine düştü! Daha yaralarını sarmadan...

Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılmadan depremzedelere maliyeden kötü haber geldi. Depremlerden etkilenen illerde mücbir sebep hali sona erdi. Maliye Bakanlığı, KDV, gelir stopajı ve yıllık gelir vergisi beyannameleri için yeni ödeme takvimlerini açıkladı.

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler pek çok vatandaşı evinden ederken iş yerlerini de vurmuştu. Deprem nedeniyle ticari faaliyetleri aksayan mükelleflerin vergi yükümlülükleri ertelenmişti. Depremlerde etkilenen mükellefler için mücbir sebep hali, 30 Kasım itibarıyla bitti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremin yaralarını saramayan mükelleflerin vergi beyannamelerini ve ödemelerini yapabilmesi için yeni bir takvimi açıklaması ise dikkat çekti.

YENİ TAKVİM BELLİ OLDU

KDV beyannameleri için ödenecek vergilerin dört farklı ödeme zamanı duyuruldu. İlk ödeme aralık ayında yapılacak, takip eden ödemeler ise her ay sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi. Gelir stopajı vergisi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergiler için de dört farklı ödeme tarihi olacak. İlk ödeme 28 Şubat 2025’e kadar, son ödeme ise 2 Haziran 2025’e kadar gerçekleşecek. Ayrıca, 2022 ve 2023 yıllarına ait gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri, 31 Ocak 2025’e kadar verilmesi gereken beyanlar arasında bulunuyor. Bu beyannamelere ait vergiler ise sırasıyla 28 Şubat 2025 ve 2 Nisan 2025 tarihlerine kadar ödenmesi yapılacak.

EK SÜRE TANIYACAK

Deprem nedeniyle vergi ödemekte zorluk çeken mükellefler, bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak mücbir sebep halinin devam ettiğini belgeleyebileceği de aktarıldı. Uygun görüldüğü takdirde Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflere ek süre tanıyacak. Faizsiz ödeme imkanı sunulacak bu taksitlendirme, 24 aya kadar yapılacak.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 31 Aralık 2022 tarihinden önceki vergi borçları olanlar, yapılandırma başvurularını 28 Şubat 2025’e kadar gerçekleştirecek. Yapılandırılan borçların ilk taksiti, peşin ödeme dahil olmak üzere 2 Nisan 2025’e kadar olacak, diğer taksitler ise her ay düzenli olarak ödemesi planlanacak.