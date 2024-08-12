"Maliye yardım dağıtıyor" diye dolandırdılar. 23 ilde operasyon

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
"Maliye yardım dağıtıyor" diye dolandırdılar. 23 ilde operasyon

Jandarma'dan "SİBERAĞ-5" Operasyonu. 23 ilde düzenlenen operasyonlarda, "Maliye Bakanlığı aile yardımı dağıtıyor" diyerek dolandırıcılık yapan çete çökertildi. Jandarma yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliğine yönelik diğer oparasyonlarda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Jandarmanın gerçekleştirdiği "SİBERAĞ-5" operasyonunda yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılığa ve çocuk müstehcenliğine yönelik yaptığı çalışmalar sonucu bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Tekirdağ, İzmir, Kocaeli ve İstanbul'da "Maliye Bakanlığı aile yardımı dağıtıyor" diyerek vatandaşları dolandırılan çete çökertildi. Çocuk müstehcenliğine yönelik operasyon ise 7 ilde geçirildi. Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, bu operasyonlarda yakalanan 54 kişiden 20'si tutuklandı. 24 kişi hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmasına karara verildi.

Alie Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

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