Maliye'den emeklilere IBAN incelemesi! 5 yıl geriye kadar gidilecek

Maliye Bakanlığı emeklilerin hesaplarını 5 yıl geriye dönük olacak şekilde inceleme kararı aldı. Böylece bakanlık emekli olan vatandaşların hesaplarını 3. şahıslara IBAN ödemeleri için kullandırıp kullandırmadığını belirleyecek.

IBAN'A PARA GÖNDERME İNCELEMELER GENİŞLETİLDİ

Maliye Bakanlığı, "IBAN'a para gönderme" incelemelerine önce esnaf ve KOBİ'lerden başlamıştı. Ancak birçok şirketin emekli yakınlarına ait hesaplarını kullandığının belirlenmesinin ardından bu incelemelere emekli hesapları da dahil edildi.

IBAN üzerinden para transferlerinin usulsüzlüğü durumunda cezai işlemler uygulanabileceği belirtildi. Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama ile mücadele amacıyla tüm işletmelerin hesaplarına yapılan IBAN transferlerini incelemeye almıştı. Bu incelemeler emekli hesaplarında da yapılacak.

GELİRLERİNİ GİZLEMEK İSTEYENLER EMEKLİ HESAPLARINI KULLANIYOR

Danıştay’ın aldığı kararla birlikte Maliye Bakanlığı, emeklilerin banka hesaplarını daha ayrıntılı inceleme imkanı bulacak.

Böylece, kayıt dışı çalışan şirketlerin gelirlerini gizlemek için dar gelirli emeklilerin hesaplarını kullanması büyük ölçüde engellenecek. Gelir İdaresi Başkanlığı denetlemelere düşük emekli aylığı alan vatandaşların hesaplarından başlanacak.