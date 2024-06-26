Maliye'den 'yapay zeka' dolandırıcılarına karşı uyarı

Maliye'den önemli uyarı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapay zeka dolandırıcılıklarına önemli bir uyarı geldi. Yazılı açıklama yapan Bakanlık, "yapay zeka dolandırıcılığının" bugünün en önemli tehlikelerinden biri olduğa dikkat çekildi.

Maliyeden yapılan açıklamada, kötü niyetli kişilerin yapay zeka yazılımlarını kullanarak gerçek olmayan videolarla dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Açıklamada sosyal medyada tanınan isimlerin video ve görsellerinin kullanılarak istenilen mesajların yapay zeka seslendirmesiyle dolaştırıldığı kaydedildi.

Bu dolandırıcılık videolarının sahte olduğunu anlamanın güç olduğu belirtilen açıklamada vatandaşların her zamandakinden daha dikkatli olmaya davet edildi. Bu tip videolara inararak, vatandaşların yatıırım yapmaları konusunda uyarılarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından şikayetler üzerine sosyal medya mecralarından kaldırıldığı ifade edildi. Maliyeden açıklamada ayrıca, vatandaşların yatırım planlarına yönelik olarak ,"Mehmet Şimşek'in bir tavsiyesi olamayacağı aşikardır" ifadesi kullanıldı.