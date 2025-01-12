Maliye’nin talebi çiftçiyi şaşkına çevirdi! Dert dinleyen Fethi Gürer kulaklarına inanamadı

Tarımın sorunlarını yerinde tespit edip çiftçilerin dertlerini dinleyen Fethi Gürer’in yeni durakları; Merkez, Bor ilçesi, Kemerhisar, Bahçeli ve Aktaş kasabaları oldu. Fethi Gürer, Aktaş Kasabası’nda kahvede oturan vatandaşlar ve çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçiler, artık mevcut şartlarda tarım yapmanın imkansız hale geldiğinden yakındı. Bu arada bir çiftçi de Maliye’nin kendisini şaşkına çeviren uygulamasını şöyle aktardı:

MALİYE ELMA AĞACI SAYDIRIYOR

"Benim elma bahçem var. Büyük oğlumu arıyorlar, maliyeden kontrol edeceklerini söylediler. 2000 elma ağacından fazla ağacın varsa deftere tabi olacaksın. Ben 70 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Elma bahçelerinin ağaçlarını sayıyorlar. Bu nasıl bir düzen ya! "

Çiftçinin anlattıklarını hayretler içinde dinleyen Fethi Gürer, ekonomik krizin ve tarım politikalarındaki düzensizliklerin olumsuz etkilerini dile getirdi. Gürer, çiftçilere yapılan mazot desteğiyle ilgili daha detaylı bilgi verdi: "2025 yılında mazot desteği için 20 milyar ayırmışlar. Ancak mazotun üzerinden ÖTV ve KDV olarak 50 milyar lira alıyorlar. Çiftçinin mazotundan ÖTV ve KDV alınmasın, destek de verilsin." Diye konuştu.