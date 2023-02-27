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  • Hüseyin Baş Kızılay'ın savunmasını böyle çürüttü. Maliyetine sattık diyerek kendilerini savunmuşlardı

Hüseyin Baş Kızılay'ın savunmasını böyle çürüttü. Maliyetine sattık diyerek kendilerini savunmuşlardı

Hüseyin Baş, 140 bin TL'ye afet bölgesi için çadır satan Kızılay'ın "maliyetine sattık" yalanını çürüttü.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 20:52
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Maliyetine sattık diyerek kendilerini savunmuşlardı. Hüseyin Baş Kızılay'ın yalanını böyle çürüttü

Hüseyin Baş Kızılay'ın savunmasını böyle çürüttü. Maliyetine sattık diyerek kendilerini savunmuşlardı
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Kızılay'ın depremzedelere bedava vermesi gerekirken, Ahbap ve Türk Eczacıları Birliği'ne (TEB) parayla sattığı ortaya çıktı.

TEB'den yapılan açıklamada, Kızılay'ın bir çadır için 140 bin TL istendiği belirtildi. TEB yetkilileri, 5 adet çadırı Kızılay’dan satın aldıklarını ifade etti.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Kızılay'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Baş, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın "maliyetine sattık" savunmasına tepki gösterirken, "Peki biz bölgeye yolladığımız 98 m2 çadırları 32 bin TL’ye nasıl aldık o zaman? Nasıl bir maliyetiniz vardı acaba? Yoksa deprem üzerinden bile kâr peşinde mi koştunuz?" dedi.

Baş, ayrıca şunları söyledi:

"Ayrıca 16 m2 aile çadırları ortalama maliyetimiz 7 bin TL."

NE OLMUŞTU?

Kızılay’ın deprem bölgesine yardımlar yapan AHBAP’a çadır sattığı yönünde iddialar çıkmıştı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel’in gündeme getirdiği iddia ile ilgili AHBAP açıklama yaptı. Açıklamada Kızılay’ın çadır sattığı iddiası doğrulandı.

Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kızılay’ın iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş’den 2050 çadır satın alarak deprem bölgesine dağıttıklarını belirtti. ABHAP’ın açıklaması şöyle:

"6 Şubat 2023 günü ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve toplam on ili etkileyen deprem nedeniyle depremden zarar gören vatandaşlarımızın çadır ihtiyacını karşılayabilmek için tüm ülke seferber olmuş, Derneğimiz de tüm ülke çapında çadır üreten firmalar ile temasa geçmiştir.

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