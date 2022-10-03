İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Sabiha Gökçen Metrosu açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 'Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu yatırım bütçesinin bakanlık tarafından karşılandığı' açıklamasına ilişkin konuştu. İmamoğlu, "İstanbul halkı yapılan bu metronun parasını bakanlığa geri ödüyor. Ama şunun altını çizmek lazım, bakanlık da bizim İBB de bizim. Her birisi 86 milyon insanımızın" dedi.

İBB Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu’nun açılışında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada AYGM'nin açıklamasına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"ORAYA DAVET EDİLMEK İSTERDİM"

"Dün bir paylaşım yaptım, paylaşımımın sebebi şu Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticileri olarak benim bir açılan metroyla ilgili bunu bizim kendi hizmetimiz olarak anlatacağımızı ya da söyleyeceğimizi ifade eden konuşmalar yapıldı. Birincisi ben de orada olmak, oraya davet edilmek isterdim. Çünkü, her yerde söyledim. Bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı; cumhurbaşkanımız. Bu ülkenin İstanbul'da seçilmiş belediye başkanı; belediye başkanımız. Gaziosmanpaşa'da seçilmiş belediye başkanı belediye başkanımızdır.

"MALİYET İBB'DEN KESİLİYOR"

Bunun karşısında durmak, anayasaya karşı durmak demektir. Hiçbir bireyin böyle bir hakkı olmaz, olamaz. O bakımdan elbette olmak isterdim. Ancak bu şekilde bir açıklamadan sonra ister istemez bir beyanda bulunduk. Çünkü biz oraya davet edilmeliydik, çünkü oraya yapılan metroların maliyetleri bizim bütçemizden kesiliyor.

Aslında İstanbul halkı yapılan bu metronun parasını bakanlığa geri ödüyor. Ama şunun altını çizmek lazım, bakanlık da bizim İBB de bizim. Her birisi 86 milyon insanımızın."

3 buçuk yıllık görev sürecinde sadece iki açılışa davet edildiğini belirten İmamoğlu, "Koca İstanbul'da iki açılışa davet edildim ben bunu alınganlık yaparak söylemiyorum sadece sorumluluklarını hatırlatıyorum. Ben her gittiğim yere herkesi davet etmeye devam ediyorum. Bu bir lütuf değil, etmeliyim, etmek zorundayım. Ahlaki olarak da centilmenlik olarak da etmeliyim. Dinlemeliyim, dinlemezsem hizmet edemem. Değişim olmak zorundadır, başka türlüsünü bu gençlere anlatamayız" dedi.