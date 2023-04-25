Maljkovic şampiyonluğu Ali Koç'a hediye etti

Fenerbahçe Alagöz Holding Başantrenörü Marina Maljkovic, lig şampiyonluğunun kazanılmasının ardından konuştu.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ FİKSTÜRDEN ÇIKTIK"

Maljkovic, "Eşi benzeri görülmemiş fikstürden çıktık. Bütün tebriği sporcularım hak ediyor. İnanılmaz iş başardılar. Saygı gösterilmesi gereken bir performans" dedi.

"BAŞKANIMIZA ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUZ"

Kupayı Ali Koç'a armağan eden Maljkovic "Bu kupayı da başkanımıza armağan etmek istiyoruz. Taraftarımıza armağan etmek istiyoruz. Tüm camiamıza, yönetimimize, başkanımıza teşekkür etmek istiyoruz. Bize katkı veren bütün arkadaşlara çok teşekkür etmek istiyorum" sözlerini kullandı.