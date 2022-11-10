10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin eski yıldızı atıyor Mallorca kazanıyor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı atıyor Mallorca kazanıyor

Vedat Muriç, İspanya'da durdurulması zor bir oyuncuya dönüştü.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 10:08
Takip Et

Mallorca forması giyen Kosovalı futbolcu Muriç Atletico Madrid'i 1-0 yendikleri maçta takımının tek golünü attı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı atıyor Mallorca kazanıyor
+
Aa
-

Vedat Muriç hız kesmiyor...

Mallorca forması giyen Kosovalı futbolcu Atletico Madrid karşısında takımını galibiyete taşıdı.

Ada ekibi evinde oynadığı karşılaşmayı Muriç'in golüyle 1-0 kazandı. Son 5 maçta birer kez fileleri havalandıran Muriç, bu performansıyla La Liga'nın en formda oyuncularından biri oldu.

Tecrübeli golcü son haftalarda formunun zirvesinde. 28 yaşındaki santrfor, La Liga'da görev yaptığı son 5 maçta birer kez gol sevinci yaşadı.

Mallorca, başarılı oyuncunun tabelayı değiştirdiği bu maçlarda 3 galibiyet 2 beraberlik aldı.

Muriç, Ligdeki 12 maçta 8 gol 1 asistlik performansıyla takımının en skorer oyuncusu durumunda bulunuyor.

Ada takımı,Kosovalı futbolcunun son haftalarda kazandırdığı puanlarla La Liga'da 10'uncu sıraya yükseldi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
1
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
2
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
3
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
4
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
5
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
6
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
7
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿Tarihte bugün 10 Kasım'da ne oldu?
﻿Tarihte bugün 10 Kasım'da ne oldu?
﻿Tarihte bugün 10 Kasım'da ne oldu?
﻿Isparta Kuleönü Nak. Enerji 5 İşçi Alacak
﻿Isparta Kuleönü Nak. Enerji 5 İşçi Alacak
﻿Isparta Kuleönü Nak. Enerji 5 İşçi Alacak
﻿Beşiktaş'ta Şenol Güneş 6 oyuncuyla yolları ayırıyor
﻿Beşiktaş'ta Şenol Güneş 6 oyuncuyla yolları ayırıyor
﻿Beşiktaş'ta Şenol Güneş 6 oyuncuyla yolları ayırıyor
﻿ Borsa güne yükselişle başladı
﻿ Borsa güne yükselişle başladı
﻿ Borsa güne yükselişle başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.