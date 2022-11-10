Fenerbahçe'nin eski yıldızı atıyor Mallorca kazanıyor

Vedat Muriç hız kesmiyor...

Mallorca forması giyen Kosovalı futbolcu Atletico Madrid karşısında takımını galibiyete taşıdı.

Ada ekibi evinde oynadığı karşılaşmayı Muriç'in golüyle 1-0 kazandı. Son 5 maçta birer kez fileleri havalandıran Muriç, bu performansıyla La Liga'nın en formda oyuncularından biri oldu.

Tecrübeli golcü son haftalarda formunun zirvesinde. 28 yaşındaki santrfor, La Liga'da görev yaptığı son 5 maçta birer kez gol sevinci yaşadı.

Mallorca, başarılı oyuncunun tabelayı değiştirdiği bu maçlarda 3 galibiyet 2 beraberlik aldı.

Muriç, Ligdeki 12 maçta 8 gol 1 asistlik performansıyla takımının en skorer oyuncusu durumunda bulunuyor.

Ada takımı,Kosovalı futbolcunun son haftalarda kazandırdığı puanlarla La Liga'da 10'uncu sıraya yükseldi.