Malmö, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Malmö, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Malmö, zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı. İsveç ekibi, son antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 6’ncı haftasında yarın sahasında Galatasaray’ı konuk edecek Malmö, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Henrik Rydström yönetiminde, Malmö Stadyumu’nda yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

İsveç ekibinde kaleci Ricardo Friedrich’in durumu maç saatinde netlik kazanacak. Daniel Gudjohnsen ise sakatlığı nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

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