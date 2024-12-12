Malmö-Galatasaray maçında genç aslan sahnede! Beraberlik golü geldi

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Malmö-Galatasaray maçında genç aslan sahnede! Beraberlik golü geldi

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi organizasyonu kapsamında deplasmanda İsveç ekibi Malmö'ye konuk oluyor. 24. dakikada Botheim, Malmö'yü Galatasaray karşısında 1-0 öne geçirdi. 43. dakikada Galatasaray'ın genç oyuncusu Jelert sahneye çıktı. Jelert'in golüyle Galatasaray beraberliği yakaladı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 6. Haftasında temsilcimiz Galatasaray, Malmö ile karşılaşıyor. 24. dakikada Botheim, Malmö'yü Galatasaray karşısında 1-0 öne geçirdi. 43. dakikada Galatasaray'ın genç oyuncusu Jelert sahneye çıktı. Jelert'in golüyle Galatasaray beraberliği yakaladı. İlk yarı sona erdi.

İŞTE İLK 11’LER

Malmö: Persson, Stryger, Rosler, Zatterstrom, Busanello, Christiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin, Rieks, Botheim

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Jelert, Mertens, Yunus, Batshuayi

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