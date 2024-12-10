Malmö – Galatasaray maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, altıncı maçında İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak. Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak olan mücadelenin hakemi belli oldu.

Malmö ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını ise Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak. VAR olarak ise Jarred Gillett görev yapacak.

Brooks daha önce 26 Eylül'de bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ın deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup olduğu maçta da düdük çalmıştı.