Malta, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Kaynak: DHA
Malta, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Malta Başbakanı Robert Abela, Malta olarak Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıkladı.

Malta Başbakanı Robert Abela, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde ‘Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Abela, Filistinlilerin tek devlet, tek hükümet yaklaşımını desteklediklerini belirterek, "Açık ve net bir şekilde ifade ederek başlamak isterim ki, Malta Cumhuriyeti, Filistin Devleti’ni resmen tanıdığını gururla teyit etmektedir. Bunu, her iki halkın da geleceğini güvence altına alacak tek çözüm olan gerçek ve barışçıl iki devletli çözüme yönelik somut bağlılığımızın bir göstergesi olarak yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Okulda aylardır hem elektrik hem de sular yok
Okulda aylardır hem elektrik hem de sular yok
Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi iddiası
Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi iddiası
23 Eylül 2025 Resmi Gazete'de bugün
23 Eylül 2025 Resmi Gazete'de bugün
Yasadışı bahis parası aklayan 3 isme tutuklama
Yasadışı bahis parası aklayan 3 isme tutuklama
Turneye çıktıkları Meksika'da ölü bulundular
Turneye çıktıkları Meksika'da ölü bulundular