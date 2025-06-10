Malta sanayi üretiminde beklenmedik düşüş

Kaynak: Haber Merkezi
Malta sanayi üretiminde beklenmedik düşüş

Malta'nın sanayi üretimi Nisan 2025'te yıllık bazda %0.2 gerileyerek şaşırtıcı bir düşüş kaydetti. Bu durum, önceki üç aylık %10.1'lik güçlü artışın ardından gelirken, ülkenin sanayi faaliyetlerinde Temmuz 2024'ten bu yana yaşanan ilk daralma oldu.

Ulusal İstatistik Ofisi (NSO) tarafından açıklanan verilere göre, düşüşte dayanıklı tüketim malları, ara mallar ve dayanıksız tüketim mallarındaki üretim azalışları etkili oldu. Özellikle dayanıksız tüketim malları üretiminde %1.4, ara mallarda %7 ve genel tüketim mallarında %0.2'lik gerilemeler dikkat çekti. Sermaye mallarındaki büyüme ise %7'ye düşerek yavaşlama sinyali verdi.

Öte yandan, enerji sektöründe %29.8 ve dayanıklı tüketim mallarında %11.4'lük önemli artışlar yaşanması, toplamdaki düşüşü bir miktar dengeledi. Mevsimsellikten arındırılmış aylık bazda ise sanayi üretimi Nisan ayında %6.2 düşüş gösterdi. Analistler, bu düşüşün küresel ekonomik belirsizlikler ve iç piyasadaki dalgalanmalardan kaynaklandığını belirtiyor.

5-1200-x-675-piksel-5-001.jpg

Son Haberler
İki ülke arasında Türkiye’ye karşı kirli ittifak!
İki ülke arasında Türkiye’ye karşı kirli ittifak!
New York borsası karışık başladı: Gözler ABD-Çin görüşmelerinde! (10 Haziran 2025)
New York borsası karışık başladı!
Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp: Sosyal medyada tepki yağdı
Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp: Sosyal medyada tepki yağdı
Survivor finaline son adım! Batuhan’dan sonra ikinci koltuk kime gitti? Adem mi, Volkan mı?
Survivor’da nefes kesen düello! Batuhan’dan sonra ikinci finalist kim oldu?
Beşiktaş'ın yaz programı belli oldu: Dört hazırlık maçı
Beşiktaş'ın yaz programı belli oldu: Dört hazırlık maçı