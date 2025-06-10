Malta sanayi üretiminde beklenmedik düşüş

Ulusal İstatistik Ofisi (NSO) tarafından açıklanan verilere göre, düşüşte dayanıklı tüketim malları, ara mallar ve dayanıksız tüketim mallarındaki üretim azalışları etkili oldu. Özellikle dayanıksız tüketim malları üretiminde %1.4, ara mallarda %7 ve genel tüketim mallarında %0.2'lik gerilemeler dikkat çekti. Sermaye mallarındaki büyüme ise %7'ye düşerek yavaşlama sinyali verdi.

Öte yandan, enerji sektöründe %29.8 ve dayanıklı tüketim mallarında %11.4'lük önemli artışlar yaşanması, toplamdaki düşüşü bir miktar dengeledi. Mevsimsellikten arındırılmış aylık bazda ise sanayi üretimi Nisan ayında %6.2 düşüş gösterdi. Analistler, bu düşüşün küresel ekonomik belirsizlikler ve iç piyasadaki dalgalanmalardan kaynaklandığını belirtiyor.