Malta’dan Filistin kararı

Kaynak: İHA
Malta’dan Filistin kararı

Malta Başbakanı Robert Abela, eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu sırasında Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıkladı.

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar uluslararası toplumun tepkisini çekmeye devam ederken, Filistin'e yönelik önemli bir destek Malta'dan geldi.

Malta Başbakanı Robert Abela, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ülkesinin eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu esnasında Filistin Devleti'ni resmen tanıyacağını ilan etti.

Abela, "Bu kararımız, Orta Doğu'da sürdürülebilir barışa ulaşma çabalarına verdiğimiz desteği yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Malta Başbakanı, mayıs ayındaki beyanatında ülkesinin Filistin Devleti'ni başlangıçta haziran ayında gerçekleşmesi öngörülen ancak ertelenen ve iki gün önce New York'ta başlayan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması Konferansı sırasında tanımayı tasarladığını açıklamıştı.

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