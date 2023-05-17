Maltepe 19 Mayıs'ı Emir Can İğrek ile kutlayacak

Maltepe Belediyesi, 19 Mayıs’ı bir dizi etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Kutlama programı, Maltepe Belediyesi ana hizmet binası önünden saat 20.00’de başlayacak yürüyüş ile açılacak. Yürüyüş, kutlamanın yapılacağı Yaşar Kemal Kültür Merkezi’ndeki açık alanda tamamlanacak.

19 Mayıs'ta, Maltepe Belediyesi Gençlik Korosu saat 20.30’da kutlama alanında sahne alacak. Emir Can İğrek ise saat 21.00’de Maltepeliler için sahneye çıkacak. Maltepeli gençler için bayrama özel olarak 19.00 ile 23.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı’nda tekne turu da düzenlenecek.