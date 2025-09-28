Maltepe Belediye Başkanlığından

BAZ İSTASYONU YERİ KİRALAMA İHALE İLAN METNİ

MÜDÜRLÜK: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İLGİLİ ADRES - TELEFON: Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292-Maltepe/İSTANBUL - 4441706

İHALENİN YAPILACAĞI YER: Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat)

İHALE TÜRÜ - İHALE USULÜ: Kiralama - 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü

İHALE KONUSU : Aşağıdaki tabloda belirtilen Belediyemizin mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlere 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca en az 3 GSM operatörü tarafından ortak kullanabilecek şekilde altyapılı baz istasyonu kurulumu ve işletilmesi amacıyla kullanılmak üzere kiraya verilmesi

ŞARTNAME BEDELİ: 5.000,00TL

Sıra No

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

PAFTA

ADA

PARSEL

ALAN

(m²)

Kira

Süresi

MUHAMMEN KİRA BEDELİ

(Yıllık Peşin)

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

01

İstanbul

Maltepe

Altayçeşme

G22A08B1D

16665

356

40,00

3 yıl

135.000,00TL

12.150,00

16/10/2025

10.30

02

İstanbul

Maltepe

Altayçeşme

G22A08B4B

16267

330

40,00

3 yıl

135.000,00TL

12.150,00

16/10/2025

10.35

03

İstanbul

Maltepe

İdealtepe

G22A08B1A

160

447 önü

40,00

3 yıl

135.000,00TL

12.150,00

16/10/2025

10.40

04

İstanbul

Maltepe

Küçükyalı

G22A08A2A

16858

1

40,00

3 yıl

135.000,00TL

12.150,00

16/10/2025

10.45

05

İstanbul

Maltepe

Bağlarbaşı

G22A08C2A

16307

40 önü

40,00

3 yıl

135.000,00TL

12.150,00

16/10/2025

10.50

06

İstanbul

Maltepe

Bağlarbaşı

G22A08B3D

16324

46

40,00

3 yıl

135.000,00TL

12.150,00

16/10/2025

10.55

07

İstanbul

Maltepe

Başıbüyük

G22A03C3C

6022

1 yanı

40,00

3 yıl

135.000,00TL

12.150,00

16/10/2025

11.00

08

İstanbul

Maltepe

Gülensu

G22A09A3A

3054

park

40,00

3 yıl

135.000,00TL

12.150,00

16/10/2025

11.05

09

İstanbul

Maltepe

Gülensu

G22A09A2D

3363

2 önü

40,00

3 yıl

135.000,00TL

12.150,00

16/10/2025

11.10

10

İstanbul

Maltepe

Fındıklı

G22AO3C1B

15668

19 önü

40,00

3 yıl

135.000,00TL

12.150,00

16/10/2025

11.15

11

İstanbul

Maltepe

Bağlarbaşı

G22A08B3C

16139

29 önü

40,00

3 yıl

135.000,00TL

12.150,00

16/10/2025

11.20

12

İstanbul

Maltepe

Altıntepe

G22A03D4C

15180

13

40,00

3 yıl

135.000,00TL

12.150,00

16/10/2025

11.25

13

İstanbul

Maltepe

Gülsuyu

G22A09A4B

3426

park

40,00

3 yıl

135.000,00TL

12.150,00

16/10/2025

11.30

14

İstanbul

Maltepe

Aydınevler

G22A08B1A

15897

89 önü

40,00

3 yıl

135.000,00TL

12.150,00

16/10/2025

11.35

15

İstanbul

Maltepe

Küçükyalı

G22A03D3D

15049

227 yanı

40,00

3 yıl

135.000,00TL

12.150,00

16/10/2025

11.40

16

İstanbul

Maltepe

Cevizli

G22A08C2C

15013

101 yanı

40,00

3 yıl

135.000,00TL

12.150,00

16/10/2025

11.45

17

İstanbul

Maltepe

Zümrütevler

G22A09A1A

1572

1 önü

57,00

3 yıl

135.000,00TL

12.150,00

16/10/2025

11.50

18

İstanbul

Maltepe

İdealtepe

G22A08A3A

4266

24 yanı

40,00

3 yıl

135.000,00TL

12.150,00

16/10/2025

11.55

İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek zorundadır. İhaleye yalnızca GSM lisanslı teknolojik iletişim operatör şirketleri katılabilir. Ortak girişim varsa, her ortak için ayrı ayrı aşağıdaki belgeleri ibraz etmek zorundadır. İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya noter onaylı suret olmalıdır.

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi ( İdareye hitaben yazılmış, ihaleye katılmak istendiğini belirten, yetkili kişi tarafından imzalanmış dilekçe)

2. Ticaret Sicil Gazetesi

3. Faaliyet Belgesi ( Ticaret ve/veya Sanayi odasından, son 6 ay içinde alınmış olmalıdır.)

4.Vergi levhası Fotokopisi (Güncel yıl bilgilerini içeren, şirketin vergi kimlik numarasını gösteren belge)

5.İmza Sirküleri (Şirket adına imza atmaya yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri)

6. Geçici Teminat Belgesi ( teminat mektubu ya da nakit teminat makbuzu)

7. İhale Şartnamesi Alındı Belgesi, onaylı şartname

8. BTK Yetki Belgesi (Yetkili elektronik haberleşme işletmecisi olunduğuna dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK Belgesi)

9. Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair imzalı beyan

10. İhaleye katılacak yetkilinin Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü/-e Devlet)

11. İhaleye katılacak yetkilinin İkametgah Belgesi (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü/-e Devlet)

12. Ortak girişim ise noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

*İhaleye iştirak etmek isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeleri ihale saatine kadar Maltepe Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda toplanacak olan İhale Komisyon Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir

*İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir, ücretsiz görebilir.

*İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

