Maltepe Belediye Başkanlığından

Yayın Tarihi: 28 Eylül 2025 / 00:01

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BAZ İSTASYONU YERİ KİRALAMA İHALE İLAN METNİ

MÜDÜRLÜK: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İLGİLİ ADRES - TELEFON: Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292-Maltepe/İSTANBUL - 4441706

İHALENİN YAPILACAĞI YER: Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat)

İHALE TÜRÜ - İHALE USULÜ: Kiralama - 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü

İHALE KONUSU : Aşağıdaki tabloda belirtilen Belediyemizin mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlere 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca en az 3 GSM operatörü tarafından ortak kullanabilecek şekilde altyapılı baz istasyonu kurulumu ve işletilmesi amacıyla kullanılmak üzere kiraya verilmesi

ŞARTNAME BEDELİ: 5.000,00TL

Sıra No İLİ İLÇESİ MAHALLESİ PAFTA ADA PARSEL ALAN (m²) Kira Süresi MUHAMMEN KİRA BEDELİ (Yıllık Peşin) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 01 İstanbul Maltepe Altayçeşme G22A08B1D 16665 356 40,00 3 yıl 135.000,00TL 12.150,00 16/10/2025 10.30 02 İstanbul Maltepe Altayçeşme G22A08B4B 16267 330 40,00 3 yıl 135.000,00TL 12.150,00 16/10/2025 10.35 03 İstanbul Maltepe İdealtepe G22A08B1A 160 447 önü 40,00 3 yıl 135.000,00TL 12.150,00 16/10/2025 10.40 04 İstanbul Maltepe Küçükyalı G22A08A2A 16858 1 40,00 3 yıl 135.000,00TL 12.150,00 16/10/2025 10.45 05 İstanbul Maltepe Bağlarbaşı G22A08C2A 16307 40 önü 40,00 3 yıl 135.000,00TL 12.150,00 16/10/2025 10.50 06 İstanbul Maltepe Bağlarbaşı G22A08B3D 16324 46 40,00 3 yıl 135.000,00TL 12.150,00 16/10/2025 10.55 07 İstanbul Maltepe Başıbüyük G22A03C3C 6022 1 yanı 40,00 3 yıl 135.000,00TL 12.150,00 16/10/2025 11.00 08 İstanbul Maltepe Gülensu G22A09A3A 3054 park 40,00 3 yıl 135.000,00TL 12.150,00 16/10/2025 11.05 09 İstanbul Maltepe Gülensu G22A09A2D 3363 2 önü 40,00 3 yıl 135.000,00TL 12.150,00 16/10/2025 11.10 10 İstanbul Maltepe Fındıklı G22AO3C1B 15668 19 önü 40,00 3 yıl 135.000,00TL 12.150,00 16/10/2025 11.15 11 İstanbul Maltepe Bağlarbaşı G22A08B3C 16139 29 önü 40,00 3 yıl 135.000,00TL 12.150,00 16/10/2025 11.20 12 İstanbul Maltepe Altıntepe G22A03D4C 15180 13 40,00 3 yıl 135.000,00TL 12.150,00 16/10/2025 11.25 13 İstanbul Maltepe Gülsuyu G22A09A4B 3426 park 40,00 3 yıl 135.000,00TL 12.150,00 16/10/2025 11.30 14 İstanbul Maltepe Aydınevler G22A08B1A 15897 89 önü 40,00 3 yıl 135.000,00TL 12.150,00 16/10/2025 11.35 15 İstanbul Maltepe Küçükyalı G22A03D3D 15049 227 yanı 40,00 3 yıl 135.000,00TL 12.150,00 16/10/2025 11.40 16 İstanbul Maltepe Cevizli G22A08C2C 15013 101 yanı 40,00 3 yıl 135.000,00TL 12.150,00 16/10/2025 11.45 17 İstanbul Maltepe Zümrütevler G22A09A1A 1572 1 önü 57,00 3 yıl 135.000,00TL 12.150,00 16/10/2025 11.50 18 İstanbul Maltepe İdealtepe G22A08A3A 4266 24 yanı 40,00 3 yıl 135.000,00TL 12.150,00 16/10/2025 11.55

İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek zorundadır. İhaleye yalnızca GSM lisanslı teknolojik iletişim operatör şirketleri katılabilir. Ortak girişim varsa, her ortak için ayrı ayrı aşağıdaki belgeleri ibraz etmek zorundadır. İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya noter onaylı suret olmalıdır.

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi ( İdareye hitaben yazılmış, ihaleye katılmak istendiğini belirten, yetkili kişi tarafından imzalanmış dilekçe)

2. Ticaret Sicil Gazetesi

3. Faaliyet Belgesi ( Ticaret ve/veya Sanayi odasından, son 6 ay içinde alınmış olmalıdır.)

4.Vergi levhası Fotokopisi (Güncel yıl bilgilerini içeren, şirketin vergi kimlik numarasını gösteren belge)

5.İmza Sirküleri (Şirket adına imza atmaya yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri)

6. Geçici Teminat Belgesi ( teminat mektubu ya da nakit teminat makbuzu)

7. İhale Şartnamesi Alındı Belgesi, onaylı şartname

8. BTK Yetki Belgesi (Yetkili elektronik haberleşme işletmecisi olunduğuna dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK Belgesi)

9. Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair imzalı beyan

10. İhaleye katılacak yetkilinin Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü/-e Devlet)

11. İhaleye katılacak yetkilinin İkametgah Belgesi (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü/-e Devlet)

12. Ortak girişim ise noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

*İhaleye iştirak etmek isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeleri ihale saatine kadar Maltepe Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda toplanacak olan İhale Komisyon Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir

*İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir, ücretsiz görebilir.

*İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR