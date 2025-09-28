Maltepe Belediye Başkanlığından
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BAZ İSTASYONU YERİ KİRALAMA İHALE İLAN METNİ
MÜDÜRLÜK: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İLGİLİ ADRES - TELEFON: Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292-Maltepe/İSTANBUL - 4441706
İHALENİN YAPILACAĞI YER: Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat)
İHALE TÜRÜ - İHALE USULÜ: Kiralama - 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü
İHALE KONUSU : Aşağıdaki tabloda belirtilen Belediyemizin mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlere 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca en az 3 GSM operatörü tarafından ortak kullanabilecek şekilde altyapılı baz istasyonu kurulumu ve işletilmesi amacıyla kullanılmak üzere kiraya verilmesi
ŞARTNAME BEDELİ: 5.000,00TL
Sıra No
İLİ
İLÇESİ
MAHALLESİ
PAFTA
ADA
PARSEL
ALAN
(m²)
Kira
Süresi
MUHAMMEN KİRA BEDELİ
(Yıllık Peşin)
GEÇİCİ TEMİNAT
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
01
İstanbul
Maltepe
Altayçeşme
G22A08B1D
16665
356
40,00
3 yıl
135.000,00TL
12.150,00
16/10/2025
10.30
02
İstanbul
Maltepe
Altayçeşme
G22A08B4B
16267
330
40,00
3 yıl
135.000,00TL
12.150,00
16/10/2025
10.35
03
İstanbul
Maltepe
İdealtepe
G22A08B1A
160
447 önü
40,00
3 yıl
135.000,00TL
12.150,00
16/10/2025
10.40
04
İstanbul
Maltepe
Küçükyalı
G22A08A2A
16858
1
40,00
3 yıl
135.000,00TL
12.150,00
16/10/2025
10.45
05
İstanbul
Maltepe
Bağlarbaşı
G22A08C2A
16307
40 önü
40,00
3 yıl
135.000,00TL
12.150,00
16/10/2025
10.50
06
İstanbul
Maltepe
Bağlarbaşı
G22A08B3D
16324
46
40,00
3 yıl
135.000,00TL
12.150,00
16/10/2025
10.55
07
İstanbul
Maltepe
Başıbüyük
G22A03C3C
6022
1 yanı
40,00
3 yıl
135.000,00TL
12.150,00
16/10/2025
11.00
08
İstanbul
Maltepe
Gülensu
G22A09A3A
3054
park
40,00
3 yıl
135.000,00TL
12.150,00
16/10/2025
11.05
09
İstanbul
Maltepe
Gülensu
G22A09A2D
3363
2 önü
40,00
3 yıl
135.000,00TL
12.150,00
16/10/2025
11.10
10
İstanbul
Maltepe
Fındıklı
G22AO3C1B
15668
19 önü
40,00
3 yıl
135.000,00TL
12.150,00
16/10/2025
11.15
11
İstanbul
Maltepe
Bağlarbaşı
G22A08B3C
16139
29 önü
40,00
3 yıl
135.000,00TL
12.150,00
16/10/2025
11.20
12
İstanbul
Maltepe
Altıntepe
G22A03D4C
15180
13
40,00
3 yıl
135.000,00TL
12.150,00
16/10/2025
11.25
13
İstanbul
Maltepe
Gülsuyu
G22A09A4B
3426
park
40,00
3 yıl
135.000,00TL
12.150,00
16/10/2025
11.30
14
İstanbul
Maltepe
Aydınevler
G22A08B1A
15897
89 önü
40,00
3 yıl
135.000,00TL
12.150,00
16/10/2025
11.35
15
İstanbul
Maltepe
Küçükyalı
G22A03D3D
15049
227 yanı
40,00
3 yıl
135.000,00TL
12.150,00
16/10/2025
11.40
16
İstanbul
Maltepe
Cevizli
G22A08C2C
15013
101 yanı
40,00
3 yıl
135.000,00TL
12.150,00
16/10/2025
11.45
17
İstanbul
Maltepe
Zümrütevler
G22A09A1A
1572
1 önü
57,00
3 yıl
135.000,00TL
12.150,00
16/10/2025
11.50
18
İstanbul
Maltepe
İdealtepe
G22A08A3A
4266
24 yanı
40,00
3 yıl
135.000,00TL
12.150,00
16/10/2025
11.55
İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek zorundadır. İhaleye yalnızca GSM lisanslı teknolojik iletişim operatör şirketleri katılabilir. Ortak girişim varsa, her ortak için ayrı ayrı aşağıdaki belgeleri ibraz etmek zorundadır. İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya noter onaylı suret olmalıdır.
İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi ( İdareye hitaben yazılmış, ihaleye katılmak istendiğini belirten, yetkili kişi tarafından imzalanmış dilekçe)
2. Ticaret Sicil Gazetesi
3. Faaliyet Belgesi ( Ticaret ve/veya Sanayi odasından, son 6 ay içinde alınmış olmalıdır.)
4.Vergi levhası Fotokopisi (Güncel yıl bilgilerini içeren, şirketin vergi kimlik numarasını gösteren belge)
5.İmza Sirküleri (Şirket adına imza atmaya yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri)
6. Geçici Teminat Belgesi ( teminat mektubu ya da nakit teminat makbuzu)
7. İhale Şartnamesi Alındı Belgesi, onaylı şartname
8. BTK Yetki Belgesi (Yetkili elektronik haberleşme işletmecisi olunduğuna dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK Belgesi)
9. Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair imzalı beyan
10. İhaleye katılacak yetkilinin Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü/-e Devlet)
11. İhaleye katılacak yetkilinin İkametgah Belgesi (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü/-e Devlet)
12. Ortak girişim ise noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
*İhaleye iştirak etmek isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeleri ihale saatine kadar Maltepe Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda toplanacak olan İhale Komisyon Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir
*İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir, ücretsiz görebilir.
*İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR
#ilangovtr BASIN NO: ILN02297835