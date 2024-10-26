Maltepe' de uyuşturucu operasyonu

Olaya ilişkin 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden birinin 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 21 Ekim tarihinde Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir adrese uyuşturucu ticareti yapıldığı gerekçesiyle baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda O.Z., Y.K., C.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 2 kilogram Mariuhana, 1 adet ruhsatsız silah, 4 adet cep telefonu ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Y.K. isimli şüphelinin " dolandırıcılık, yağma ve ve başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma" suçundan kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki ifadelerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Z. ile Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken C.G isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.