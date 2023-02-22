22 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Maltepe Huzurevi’nde huzur kalmadı. Yetkililerin ilgisizliği canlarından bezdirdi

Maltepe Huzurevi’nde huzur kalmadı. Yetkililerin ilgisizliği canlarından bezdirdi

Aile Bakanlığına bağlı Maltepe Huzurevi sakinlerinin huzuru kalmadı. Tahtakurusu sorununa yetkililerin bir türlü çözüm bulmadığı ifade edilirken sakinler, “Koskoca devlet bir ilaçlamayı bile yapamıyor. Belki de ömrümüzün son günlerini burada kaşıntı içinde geçiriyoruz” dedi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 15:35
Takip Et

Maltepe Huzurevi’nde huzur kalmadı. Yetkililerin ilgisizliği canlarından bezdirdi

Maltepe Huzurevi’nde huzur kalmadı. Yetkililerin ilgisizliği canlarından bezdirdi
+
Aa
-

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Maltepe Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki skandal huzurevini ziyaret eden vatandaşlar tarafından ortaya çıkarıldı.

Huzurevinde tahtakurusu istilası yaşandığını belirten huzurevi sakinleri, ziyaretçilere dert yandı. Yetkililere durumun haber verildiği belirtilirken üstün körü bir ilaçlama yapıldığı ve durumun geçiştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Huzurevi’nin kapsamlı bir şekilde ilaçlanması gerektiğini bildiklerini ifade eden yetkili isimler, huzurevini boşaltmalarının gerektiğini ifade ederken huzurevi sakinleri ise “Huzurevini boşaltıp bizi evlerimize yollayacaklarmış. Gidecek bir evimiz olsa zaten neden huzurevinde kalalım ki” diye dert yanıyor.

Huzurevi sakinleri, “Belki de ömrümüzün son zamanlarını burada yaşıyoruz. Ancak o zamanları bile tahtakurularıyla ısırılarak, kaşınarak geçiriyoruz. Tek istediğimiz doğru düzgün bir ilaçlama. Kapsamlı bir ilaçlama yapılmasını istiyoruz. Koskoca devletin bizi bir gün ağırlayacak bir yeri yok mu? Sesimizi yetkililer duysun. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı konuyla ilgilensin” diyerek yaşadıklarını anlattılar.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
1
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
2
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
3
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
4
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
5
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
6
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
﻿Kandilli Rasathanesi Müdürü beklenen İstanbul depremi için tarih verdi: Olasılığı yüzde 64...
7
﻿Kandilli Rasathanesi Müdürü beklenen İstanbul depremi için tarih verdi: Olasılığı yüzde 64...
﻿Kandilli Rasathanesi Müdürü beklenen İstanbul depremi için tarih verdi: Olasılığı yüzde 64...
﻿Kırgızistan Cumhurbaşkan, deprem bölgesinde çalışan ülkesinin arama kurtarma ekibine teşekkür etti
﻿Kırgızistan Cumhurbaşkan, deprem bölgesinde çalışan ülkesinin arama kurtarma ekibine teşekkür etti
﻿Kırgızistan Cumhurbaşkan, deprem bölgesinde çalışan ülkesinin arama kurtarma ekibine teşekkür etti
﻿Prof. Dr. Pampal'dan korkutan açıklama: Kırılmalar devam edecek
﻿Prof. Dr. Pampal'dan korkutan açıklama: Kırılmalar devam edecek
﻿Prof. Dr. Pampal'dan korkutan açıklama: Kırılmalar devam edecek
﻿Kocaeli'de döküm atölyesinde kaza. 4 işçi yaralandı
﻿Kocaeli'de döküm atölyesinde kaza. 4 işçi yaralandı
﻿Kocaeli'de döküm atölyesinde kaza. 4 işçi yaralandı
﻿Depremden etkilenen 3 bina daha boşaltıldı
﻿Depremden etkilenen 3 bina daha boşaltıldı
﻿Depremden etkilenen 3 bina daha boşaltıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.