Maltepe Huzurevi’nde huzur kalmadı. Yetkililerin ilgisizliği canlarından bezdirdi

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Maltepe Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki skandal huzurevini ziyaret eden vatandaşlar tarafından ortaya çıkarıldı.

Huzurevinde tahtakurusu istilası yaşandığını belirten huzurevi sakinleri, ziyaretçilere dert yandı. Yetkililere durumun haber verildiği belirtilirken üstün körü bir ilaçlama yapıldığı ve durumun geçiştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Huzurevi’nin kapsamlı bir şekilde ilaçlanması gerektiğini bildiklerini ifade eden yetkili isimler, huzurevini boşaltmalarının gerektiğini ifade ederken huzurevi sakinleri ise “Huzurevini boşaltıp bizi evlerimize yollayacaklarmış. Gidecek bir evimiz olsa zaten neden huzurevinde kalalım ki” diye dert yanıyor.

Huzurevi sakinleri, “Belki de ömrümüzün son zamanlarını burada yaşıyoruz. Ancak o zamanları bile tahtakurularıyla ısırılarak, kaşınarak geçiriyoruz. Tek istediğimiz doğru düzgün bir ilaçlama. Kapsamlı bir ilaçlama yapılmasını istiyoruz. Koskoca devletin bizi bir gün ağırlayacak bir yeri yok mu? Sesimizi yetkililer duysun. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı konuyla ilgilensin” diyerek yaşadıklarını anlattılar.