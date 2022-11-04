Maltepe Mataş işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Maltepe Mataş, geçici olarak istihdam etmek üzere grafik tasarımcı olan 1 personel alacak.

İlan için son başvuru tarihi 17 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Emekli olmamış olmak

Maltepe ilçesinde ikamet etmek

İlgili bölümlerden mezun olmak

Yaratıcı ve görsel analiz yeteneği yüksek olmak

Reklam ve medya alanında deneyimli olmak