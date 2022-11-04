Maltepe Mataş işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Maltepe Mataş, geçici olarak istihdam etmek üzere grafik tasarımcı olan 1 personel alacak.
İlan için son başvuru tarihi 17 Kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Emekli olmamış olmak
Maltepe ilçesinde ikamet etmek
İlgili bölümlerden mezun olmak
Yaratıcı ve görsel analiz yeteneği yüksek olmak
Reklam ve medya alanında deneyimli olmak
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